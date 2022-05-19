ضبط مزارع ابتز طليقته عن طريق تيليجرام

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً تعرض إحدى السيدات للإبتزاز والتهديد بالتشهير بها ونشر صور خاصة لها من قِبل طليقها مما سبب لها أضرار معنوية وأدبية .

بالفحص أمكن تحديد السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو ( طالبة – مقيمة بدائرة مركز شرطة وادى النطرون بالبحيرة) وتبين أنه بتاريخ 26/4/2022 تبلغ للأجهزة الأمنية من المذكورة بقيام طليقها (مزارع - مقيم بدائرة مركز شرطة الدلنجات بالبحيرة) بإرسال رسائل صوتية عبر تطبيق "تيليجرام" تتضمن عبارات تهديد بالتشهير لوجود خلافات بينهما والتى أدت لطلاقهما ، وبالفحص الفنى تبين صحة ما إدعته الشاكية ، وقيام طليقها بإرتكاب تلك الواقعة ، وتم تحرير محضر بها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات .