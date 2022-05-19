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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

اليوم.. طلاب المعاهد الأزهرية يؤدون الامتحان في التفسير والكيمياء

المعاهد الأزهرية
المعاهد الأزهرية

يواصل اليوم الخميس ، طلاب وطالبات المعاهد الأزهرية ، أداء امتحانات نهاية العام 2021-2022 .

 

ويؤدي ، طلاب الصف الأول الثانوي القسم العلمي، الامتحان في مادة الأدب والنصوص والمطالعة ومادة التربية الفنية، ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي القسم الأدبي، الامتحان في مادة الأدب والنصوص والمطالعة والتربية الفنية.


ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي القسم العلمي ، الامتحان في مادة التفسير والكيمياء، ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي القسم الأدبي، الامتحان في مادة التفسير ، ومادة اللغة الأجنبية الثانية.

 

ويؤدي طلاب الصف الأول بمرحلة التجويد في معاهد القراءات، الامتحان في مادة غريب القرآن، ومادة الإملاء، ويؤدي طلاب الصف الثاني بمرحلة التخصص في معاهد القراءات، الامتحان في مادة البلاغة ومادة المصطلح.

 

ويؤدي طلاب الصف الأول بمرحلة التخصص بمعاهد القراءات، الامتحان في مادة البلاغة ومادة المصطلح، ويؤدي طلاب الصف الأول والثاني الإعدادي بمرحلة البعوث الإسلامية، الامتحان في مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

المعاهد الأزهرية أمتحانات نهاية العام طلاب وطالبات المعاهد الأزهرية مادة الأدب والنصوص والمطالعة مادة التفسير الكيمياء

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