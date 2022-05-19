أخبار التعليم| للطلاب العائدين من أوكرانيا.. مواعيد وأماكن توجهك لأداء اختبارات تحديد المستوى.. التعليم المدمج بجامعة القاهرة يمد فترة التسجيل لـ تيرم دور مارس

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.



اليوم.. انطلاق المؤتمر الأول لقسم الروماتيزم والمناعة بطب عين شمس

ينطلق اليوم المؤتمر الأول لقسم الروماتيزم و المناعة بطب جامعة عين شمس اليوم الخميس المقبل الموافق 19 مايو، بفندق الدوسيت بالتجمع الخامس، صرح بذلك أ.د. عادل محمود رئيس قسم الروماتيزم و المناعة بكلية الطب .



آداب حلوان تناقش 4 مشروعات تخرج لطلاب إعلام

تنظم كلية الآداب جامعة حلوان برئاسة الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، لقاء لعرض مشروعات التخرج لطلاب قسم الاعلام جامعة حلوان تحت إشراف الدكتورة مها حسنى عميد كلية الآداب والدكتورة سحر فاروق الصادق رئيس قسم الإعلام.

التعليم المدمج بجامعة القاهرة يمد فترة التسجيل لـ تيرم دور مارس

أعلن مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج ، بمد فترة التسجيل بالترم الاساسى الحالى دور مارس - امتحانات يوليو ٢٠٢٢ ، حتى يوم الخميس الموافق ٢ يونيو القادم .

اليوم.. التغيرات المناخية واَثارها على الأحياء المائية والاقتصاد ورشة عمل بعين شمس

يعقد مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية ورشة عمل بعنوان: " التغيرات المناخية واَثارها على الأحياء المائية والاقتصاد في مصر " في إطار الموسم الثقافي للعام 2021-2022 وذلك اليوم الخميس الموافق 19 مايو 2022 في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا في قاعة المؤتمرات بالمركز.



الأحد.. تدشين برنامج تدريبي حول النشر العلمي بجامعة حلوان

تواصل جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبة للعاملين و اعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف الي لتنمية القدرات و المهارات و يتم ذالك بالتعاون بين المركز و مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

للطلاب العائدين من أوكرانيا.. مواعيد وأماكن توجهك لأداء اختبارات تحديد المستوى

أعلنت أمانة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، بالتعاون مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، الانتهاء من إعداد قوائم الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا الذين تخلفوا عن أداء امتحان تحديد المُستوى السابق، والذين لم يقدموا أوراقهم من قبل، والطلاب الذين استكملوا أوراقهم الثبوتية، في تخصصات (الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والهندسة)، استعدادًا لإجراء امتحانات تحديد المُستوى لهم.