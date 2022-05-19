عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| للطلاب العائدين من أوكرانيا.. مواعيد وأماكن توجهك لأداء اختبارات تحديد المستوى.. التعليم المدمج بجامعة القاهرة يمد فترة التسجيل لـ تيرم دور مارس

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.


اليوم.. انطلاق المؤتمر الأول لقسم الروماتيزم والمناعة بطب عين شمس

ينطلق اليوم  المؤتمر الأول لقسم الروماتيزم و المناعة بطب جامعة عين شمس اليوم الخميس المقبل الموافق 19 مايو، بفندق الدوسيت بالتجمع الخامس، صرح بذلك أ.د. عادل محمود رئيس قسم الروماتيزم و المناعة بكلية الطب .


آداب حلوان تناقش 4 مشروعات تخرج لطلاب إعلام

تنظم كلية الآداب جامعة حلوان برئاسة الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، لقاء لعرض مشروعات التخرج لطلاب قسم الاعلام جامعة حلوان تحت إشراف الدكتورة مها حسنى عميد كلية الآداب والدكتورة سحر فاروق الصادق رئيس قسم الإعلام.

 

التعليم المدمج بجامعة القاهرة يمد فترة التسجيل لـ تيرم دور مارس

أعلن مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج ، بمد فترة التسجيل بالترم الاساسى الحالى دور مارس - امتحانات يوليو ٢٠٢٢ ، حتى يوم الخميس الموافق ٢ يونيو القادم .

 

اليوم.. التغيرات المناخية واَثارها على الأحياء المائية والاقتصاد ورشة عمل بعين شمس

يعقد مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية ورشة عمل بعنوان: " التغيرات المناخية واَثارها على الأحياء المائية والاقتصاد في مصر " في إطار الموسم الثقافي للعام 2021-2022 وذلك اليوم الخميس الموافق 19 مايو 2022 في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا في قاعة المؤتمرات بالمركز.


الأحد.. تدشين برنامج تدريبي حول النشر العلمي بجامعة حلوان

تواصل  جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبة للعاملين و اعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف الي  لتنمية القدرات و المهارات و يتم ذالك  بالتعاون بين المركز و مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

 

للطلاب العائدين من أوكرانيا.. مواعيد وأماكن توجهك لأداء اختبارات تحديد المستوى

أعلنت أمانة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، بالتعاون مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، الانتهاء من إعداد قوائم الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا الذين تخلفوا عن أداء امتحان تحديد المُستوى السابق، والذين لم يقدموا أوراقهم من قبل، والطلاب الذين استكملوا أوراقهم الثبوتية، في تخصصات (الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والهندسة)، استعدادًا لإجراء امتحانات تحديد المُستوى لهم.

جامعة عين شمس جامعة القاهرة اخبار التعليم أعضاء هيئة التدريس Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 18-5-2022

الذهب يتراجع.. سعر جرام عيار 21 يسجل 1057 جنيها

الكلام ده عيب.. ميدو يفتح النار علي مرتضي منصور بسبب ستاد القاهرة

موهبة الأهلي مفاجأة قائمة إيهاب جلال في معسكر منتخب مصر المقبل

وفاة ممثلة هندية شهيرة على يد زوجها

فرج عامر: الكاف لعن اليوم اللي اختار فيه ملعب نهائي أبطال أفريقيا

سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم الخميس 19-5-2022

شكوك حول مشاركة مدافع الوداد أمام الأهلي في موقعة نهائي أفريقيا

ترشيحاتنا

7 شروط يجب توافرها للتقديم بمعهد معاوني الأمن .. تعرف عليها

غرامة 3 ملايين جنيه.. عقوبة بث قنوات فضائية بدون ترخيص بقانون تنظيم الإعلام

أغرب عملية سرقة في التاريخ.. اللصوص أعادوا المسروقات بعد أيام بالهند

عفشك من دمياط هيوصلك وأنت في بيتك.. تطبيق إلكتروني لشراء الموبيليا.. شاهد

طلاب الصف الثاني الثانوي يبدأون حل الجزء الورقي في امتحان الجبر

أخبار التوك شو.. بشرى سارة للمصريين.. الصوامع: عندنا قمح لمدة 6 أشهر| أحمد موسى: الأهلي له ضربة جزاء صحيحة لا تحتاج إلى فار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الأركان يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى وحدات قوات الصاعقة.. صور

جلسات تصوير للجان تحكيم مهرجان كان وأبطال فيلم الافتتاح Final Cut

رعب جماهير ليفربول من غياب صلاح.. هل يستعيد لياقته قبل مباراة ريال مدريد؟

اعتذار وبكاء.. هل تفلح محاولات حسن شاكوش في إقناع هاني شاكر بالعودة للغناء؟

فيديو

الشئون المعنوية والشباب والرياضة تطلقان مبادرة "أخلاقنا" لحماية المرأة

ناسا تثبت صدق معجزة انشقاق القمر.. تفاصيل

رئيس شعبة القاهرة: أنصح بشراء المشغولات والسعر سيرتفع ..فيديو

صناعات تحويلة.. الحكومة تفتح باب الاستثمار على مصراعيه أمام القطاع الخاص..فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الزعيم

غادة جابر

مصر السلام

جاسم مرزوق بودي

تعميم النموذج اللبناني

احمد النومى

جاموسة في النيل

نهال علام

الحوار الوطني

عبدالمعطى أحمد

العمل نقمة أم نعمة؟

د.هادي التونسي

البحر وأنا

أحمد آل علي

الدولة المصرية.. اقتصاد صامد ونهج واعٍ

اﻟﻤﺰﻳﺪ