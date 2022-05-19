اليوم.. انطلاق المؤتمر الأول لقسم الروماتيزم والمناعة بطب عين شمس

ينطلق اليوم المؤتمر الأول لقسم الروماتيزم و المناعة بطب جامعة عين شمس اليوم الخميس المقبل الموافق 19 مايو، بفندق الدوسيت بالتجمع الخامس، صرح بذلك أ.د. عادل محمود رئيس قسم الروماتيزم و المناعة بكلية الطب .

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس ،والدكتور أشرف عمر، عميد كلية الطب.

وأضاف أن المؤتمر الذي يستمر علي مدار يومين بمشاركة نخبة من أساتذة التخصص من مختلف الجامعات المصرية، يتضمن مجموعة من الجلسات العلمية وورش العمل ، يتم خلالها استعراض أحدث طرق تشخيص وعلاج الأمراض المناعية .

كذلك يقام علي هامش المؤتمر ورش عمل لشباب الأطباء لعرض طرق التشخيص و العلاج لأكثر الأمراض الروماتيزمية و المناعية شيوعاً ، وذلك يوم الأربعاء الموافق 18 مايو 2022.