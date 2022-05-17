انتهاء فعاليات أسبوع اليونسكو الصوتي بمصر بهندسة عين شمس.. اليوم

انتهت فعاليات أسبوع اليونسكو الصوتي الأول بمصر تحت عنوان (الإرث الصوتي للمدن) والذي استضافته كلية الهندسة جامعة عين شمس برئاسة الدكتور عمر الحسيني عميد كلية الهندسة، في الفترة من 14 - 17 مايو الجاري.

حضر الفعاليات الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، السيد مارك باريتي، معالي السفير الفرنسي بالقاهرة، الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي بالجامعة ووكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، السيد كريستيان هوغونيه - مؤسس جمعية ويك أوف ساوند - اليونسكو في باريس ، الدكتورة سيسيل رينيو أستاذ بالمدرسة الوطنية العليا للعمارة في ليون، جيل باتيه - أستاذ المدرسة الوطنية العليا للعمارة في فرساي.

كما شارك في الحضور الدكتور بول هكتور مستشار الاتصالات والمعلومات ممثلا عن اليونسكو، الأستاذة نادين دولتريه مديرة المركز الثقافي الفرنسي. وكذلك كل من الدكتور عمرو شعث وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور احمد منيب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



ونظمت لجنة الأسبوع الصوتي بكلية الهندسة جامعة عين شمس هذا الأسبوع تحت قيادة الأستاذ الدكتور عمر الحسيني عميد الكلية وأعضاؤها الدكتور مصطفى رفعت مدير مكتب التعاون الدولي ووكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور تامر النادي أستاذ هندسة التصميم والإنتاج بالكلية، الدكتور نهي جمال منسق الأسبوع الصوتي ومنسق الوافدين والتبادل العلمي بإدارة التعاون الدولي بكلية الهندسة بالتعاون مع السفارة الفرنسية تحت اشراف الدكتور ريم عبد الرحماني مستشارة التعاون العلمي الجامعي بالسفارة الفرنسية وايناس غزالي مساعد في ذات القطاع.

شهدت الفعاليات مجموعة من الفقرات الفنية لكورال جامعة عين شمس بقيادة المايسترو محمود وحيد لأغاني أم كلثوم، بعض الأغاني الفلكلورية والنوبية، والتواشيح والترانيم الدينية؛ الي جانب مقطوعات من السنفونية التاسعة لبيتهوفن ومقطوعة موسيقية لموزارت وختمت الحفلة الموسيقية بترنيمة إيزيس من موكب المومياوات الملكية.

أعقب ذلك افتتاح معرض "الصوت كحاوية للتاريخ" الذي تم اعداده من قبل معمل التنسيق الصوتي للمدن بالتعاون مع معمل الواقع الافتراضي - معمل الصوتيات بكلية الهندسة - جامعة عين شمس وبدعم من مختبر المدن الذكية للحلول المستدامة.

ضم المعرض الصوتي ثلاث أنواع من المشروعات الطلابية التي تدرس بكلية الهندسة - قسم العمارة والتصميم العمراني تحت اشراف الأستاذ الدكتور مصطفى رفعت أستاذ العمارة بالقسم والدكتورة نهى جمال سعيد الأستاذ المساعد بالقسم والمهندسة رنيم علاء.

وشارك في اعداد المعرض الصوتي المهندس مصطفى مجاهد وجوزيف ميلاد والمهندسة ايمانويل بهاء والمهندس المصطفى لحلوح وتشمل المشروعات الهوية السمعية للمباني وعمل محاكاة صوتية باستخدام الواقع الافتراضي بالإضافة الى مشاريع التنسيق الصوتي للفراغات العمرانية.

وشمل المعرض تسجيلات صوتية مستمدة من المشروع البحثي رنين الواحات الذي شارك فيه البرفيسور مارك برفجليري والدكتور دافيد جوري والدكتورة نهى جمال سعيد الأستاذ المساعد بقسم التصميم العمراني والتخطيط.

كما شارك في المعرض طلاب كلية الفنون بجامعة السوربون - بباريس من أجل التبادل العلمي والثقافي بين البلدين.

ومن فاعليات الأسبوع عمل ندوات وورش عمل بالإضافة الى حلقة صوتية في الراديو عن الصوت والعمارة والعمران: التراث العير ملموس.