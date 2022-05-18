أخبار التعليم.. وزير التعليم يساوي بين المعلمين المعينين والمتعاقدين: مكافأة الحصة الإضافية 20 جنيها.. إحالة واقعتي اعتداء طالبين على زملائهما للتحقيق بالقليوبية

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

وزير التعليم يساوي بين المعلمين المعينين والمتعاقدين: مكافأة الحصة الإضافية 20 جنيها

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيانا رسميا عاجلا ، أعلنت خلاله أنه تحقيقًا لمبدأ المساواة بين المعلمين، أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا بشأن تطبيق مبدأ المساواة بين المعلمين المعينين الذين يقومون بتدريس الحصة الإضافية والمعلمين المتعاقدين بالحصة.

تعليم القليوبية يحيل واقعتي اعتداء طالبين على زملائهما للتحقيق

قرر الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إحالة واقعتي قيام طالبين بالتعدى على زملائهما خلال الفترة بين أداء امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرستين فى شبين القناطر والخصوص إلى الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

نائب رئيس جامعة بنها يفتتح معرض مشغولات معدنية معاصرة لخدمة المجتمع

افتتح الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب معرض "مشغولات معدنية معاصرة لخدمة المجتمع" والذي نظمته كلية التربية النوعية وأقيم بقصر ثقافة بنها برعاية الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها.

تعليم القاهرة: إرسال لجنة للتحقيق في واقعة تعدي معلمة على طالب ثانوي

علق مصدر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، على مقطع فيديو منتشر على موقع التوصل الاجتماعي فيس بوك والذي يرصد واقعة تعدي معلمة على طالب وصفعه على وجهه وسبه في مدرسة أثناء تأدية طلاب الثاني الثانوي امتحان مادة اللغة الإنجليزية .

رئيس جامعة بني سويف: يوليو بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالتعلم المدمج

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالبرامج المختلفة بمركز التعلم المدمج يوليو المقبل وذلك عقب إتمام الدراسة بتلك البرامج مع الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة وعقد لجان خاصة للحالات التي تستدعي ذلك طبقا للوائح والقوانين، جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع مجلس إدارة مركز التعلم المدمج بحضور الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومحمد سليم أمين عام الجامعة، والدكتور خالد عباس مدير مركز التعلم المدمج، وأعضاء مجلس الإدارة.

دور الإدارة فى تعظيم العائد القومى من الثروة الحيوانية لمصر بمعهد المنصورة

نظم معهد بحوث الصحة الحيوانية بالمنصورة بمحافظة الدقهلية يوم علمى تحت عنوان "دور الإدارة فى تعظيم العائد القومى من مشاريع الثروة الحيوانية فى مصر" وذلك بالتعاون مع الجهات المختصه بمقر المعهد بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية برعاية وتنظيم الدكتور صالح شفيق محمد مدير المعهد والدكتور محمد مصباح الديسطى المدير الفنى .



إنقاذ حياة طفل مصاب بذبح قطعي من الأذن حتى منتصف الرقبة بمستشفيات جامعة أسيوط

نجح فريق طبي بوحدة جراحة الوجه والفكين بمستشفيات جامعة أسيوط بالتعاون مع قسم الأنف والأذن والحنجرة وقسم التخدير، من إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر ١٢ عاما، بعدما تعرض لجرح قطعي ممتد من الأذن اليمنى حتى منتصف الرقبة.

رئيس جامعة طنطا يناقش خطة ريادة الأعمال لدعم رؤية مصر 2030

استقبل الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا اليوم، الثلاثاء، وفدا من نواب مجلسى النواب والشيوخ بالغربية، يضم النائب محمد كمال مرعى، والنائب على عز، والنائب محمد عريبى، بحضور الدكتور ممدوح المصرى، عميد كلية الآداب، ومستشار الاتصال السياسى للجامعة.



بحوث الإلكترونيات: المعهد حريص على تقديم حلول لمشكلات المجتمع

استطاعت المراكز البحثية بدعم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن تحقق نجاحًا للعديد من المبادرات التي من خلالها تدعم تطبيق مشروعات الباحثين المصريين على أرض الواقع وخروجها إلى النور وربط البحث العلمي بالصناعة في مصر.