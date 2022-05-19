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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. التغيرات المناخية واَثارها على الأحياء المائية والاقتصاد ورشة عمل بعين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

 


يعقد مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية ورشة عمل بعنوان: " التغيرات المناخية واَثارها على الأحياء المائية والاقتصاد في مصر " في إطار الموسم الثقافي للعام 2021-2022 وذلك اليوم الخميس الموافق 19 مايو 2022 في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا في قاعة المؤتمرات بالمركز.

وتعقد الورشة تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة ورئيس مجلس إدارة المركز، ويدير الورشة الدكتور أشرف مؤنس مدير المركز.

ويحاضر في الورشة:
الدكتورة هبة صلاح حامد استاذ فسيولوجية الأسماك المساعد بكلية البنات للآداب والعلوم والتربية بجامعة عين شمس،
والدكتور عيد رشاد مدرس الاقتصاد بكلية التجارة بجامعة عين شمس. ويعقب عليها والدكتورة حنان كامل وكيل كلية الآداب لشئون التعليم والطلاب بجامعة عين شمس.

تأتي هذه الورشة في ضوء اهتمام مركز بحوث الشرق الأوسط بتناول القضايا المعاصرة التي تؤثر على الاقتصاد المصري، ومن أهمها قضية التغير المناخي وذلك من خلال استعراض مفهوم التغير المناخي، وأسبابه، وتأثيره على الإنسان والحياة الاقتصادية بصفة عامة وعلى الثروة السمكية بصفة خاصة والحلول المقترحة للحد من تأثير التغيرات المناخية على الانسان والتنوع البيولوجي وتقليل الانبعاثات الكربونية فى مصر.

والجدير بالذكر استقبل الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، بقصر الزعفران بجامعه عين شمس ، وفداً من جامعة ساوثهامبتون southampton  بالمملكة المتحدة لبحث سبل التعاون في المجال الطبي و العديد من المجالات الأخري في الجامعة.

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وشهد اللقاء الدكتور ايمن صالح نائب رئيس الجامعه لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور اشرف عمر عميد كلية الطب، الدكتور شهيرة سمير وكيل الكلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمدير التنفيذى لقطاع العلاقات الدوليه والتعاون الأكاديمي بالجامعة ، الدكتور اسامه منصور وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث ، الدكتور هبه الله السعيد وكيل الطب لشئون التعليم والطلاب ، الدكتور مصطفى رفعت وكيل كليه الهندسة لشئون التعليم والطلاب ومدير إدارة التعاون الدولى بالجامعة ، الدكتور شيرويت الأحمدي مدير إدارة الوافدين بالجامعة، الدكتور تامر عمارة مدير العلاقات العلمية والدوليه بكليه الطب ، الدكتور زينب عبد الحفيظ استاذ الاورام بكليه الطب ومدير البرنامج الطبي الموسع بالكليه ، الدكتور شيرين فواز مسئول الاتفاقيات بمكتب التعاون الدولي بكليه الطب.

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل توطيد أواصر التعاون المشترك في المجال الطبي و الصيدله والهندسة و البحثي والأكاديمي .

رئيس جامعة عين شمس جامعة عين شمس التعاون الدولي مركز بحوث الشرق الاوسط Jobs Education

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