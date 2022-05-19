بسبب القاهرة اليوم.. إدوارد يمتنع عن الظهور في البرامج الفضائية

أعلن الفنان إدوارد، من خلال برنامجه القاهرة اليوم، المذاع عبر قناة "ألفا" الفضائية، اعتذاره عن الظهور على أي برنامج أخر عبر أي فضائية، احتراما للبرنامج الذي يقدمه، موجها الشكر لإدارة القناة في مصر والسعودية ولبنان.

أحدث أعمال إدوارد الفنية

وشارك الفنان إدوارد في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي، بثلاث أعمال فنية، هي مسلسلات: (ملف سري، أحلام سعيدة، رانيا وسكينة).

أبطال مسلسل ملف سري

مسلسل "ملف سرى" تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، وبطولة هاني سلامة، ماجد المصري، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محسن محيى الدين، أحمد سعيد عبد الغنى، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب.

أبطال مسلسل أحلام سعيدة

مسلسل "أحلام سعيدة" تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج جمال العدل وبطولة يسرا، غادة عادل، مى كساب،نور محمود، نبيل نور الدين، جيهان الشماشيرجى وعدد آخر من الفنانين، ويسجل العمل التعاون الثانى بين يسراوعمرو عرفة فى الدراما التليفزيونية، حيث قدما سويًا الجزء الأول من مسلسل "سراي عابدين" عام 2014.

مسلسل رانيا وسكينة

مسلسل رانيا وسكينة بطولة روبي ومي عمر وأحمد خالد صالح وصبا الرافعي، وأوتاكا، ونبيل نور الدين، والفنان سليمان عيد، والعمل من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.