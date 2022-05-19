نجم غزل المحلة الأسبق: كنت قريبا من الموت لعدم وجود فرصة عمل

أبدى محمد العتراوي، نجم نادي غزل المحلة الأسبق، حزنه الشديد لعدم الحصول على فرصة عمل داخل نادي غزل المحلة أو المنتخبات المصرية خلال الفترة الماضية.

وقال العتراوي في تصريحات تلفزيونية ببرنامج الريمونتادا المذاع عبر فضائية المحور: "تعرضت لوعكة صحية خطيرة ونسبة السكر في الدم تخطت الـ600 والكلى قد تأثرت بسبب تلك الأزمة".

وتابع: "حزين للغاية بسبب عدم تواجدي في نادي غزل المحلة أو أي منتخب من المنتخبات المصرية".

وواصل: "لا أعلم سبب تهميش جيلي من التواجد في الإدارة الفنية للمنتخبات بعكس الأجيال الأخرى".

وأتم: "كنت قريبا من الموت بسبب عدم وجود فرصة عمل، وأمنتيتي الوحيدة هي الحصول على حقي أنا وجيلي ليس إلا".