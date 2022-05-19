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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جمال الغندور: هدف الأهلي أمام البنك صحيح.. وتدخل الفار خاطئ.. فيديو

صدى البلد


قال جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام السابق، إن هدف فريق الأهلي في مرمى نظيره البنك الأهلي «صحيح»، في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف في بطولة الدوري.


وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، يجوز إعادة تنفيذ الكرة في حالة اكتشافها من قبل الحكم بعد لحظة من لعبها، ولكن تدخل الفار في هذه اللقطة ليس قانونيًا ويندرج تحت بند الخطأ في الإجراءات، قائلاً «هدف الأهلي في البنك الأهلي صحيح ..ولايحق للفار التدخل».


وواصل، لقطة هدف الأهلي شابها حالة من اللبس بين حكم الساحة وكذلك غرفة الفار، مؤكداً أنه يجوز إعادة تنفيذ الكرة في حالة اكتشافها من قبل الحكم بعد لحظة من لعبها، ولكن تدخل الفار في هذه اللقطة ليس قانونيًا ويندرج تحت بند الخطأ في الإجراءات.

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