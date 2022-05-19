بوستر مهرجان القاهرة السينمائي يزين شوارع مدينة كان الفرنسية

كشفت الصفحة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن بوستر الدورة الـ 44 التي من المقرر أن تقام في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر المقبل بدار الأوبرا المصرية.

وظهر بوستر مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، يزين شوار مدينة كان الفرنسية الدعايا للمهرجان هناك على هامش فعاليات الدورة 75 لمهرجان كان السينمائي الدولي، المقامة حاليا.

وسافر الفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي والمخرج أمير رمسيس مدير المهرجان لحضور فعاليات مهرجان كان السينمائي فى دورته الـ 75 .

ويعد حضور كل من الفنان حسين فهمي والمخرج أمير رمسيس أول النشاطات الخارجية التى تقوم بها إدارة المهرجان الجديدة .

حفل استقبال خاص على هامش فعاليات مهرجان كان

قررت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي تنظيم حفل استقبال خاص على هامش فعاليات الدورة 75 من مهرجان كان السينمائي الدولي، بحضور عربي ودولي لصناع الأفلام والصحافيين والنقاد.

ومن المنتظر ان يشهد الحفل حضور رئيس المهرجان الفنان حسين فهمي، مدير المهرجان المخرج أمير رمسيس، ومدير المكتب الفني أندرو محسن للإعلان عن تفاصيل دورة ٢٠٢٢، والتي تعد الأولى بالهيكل الإداري الحالي، يتم الكشف فيها لضيوف المهرجان الفرنسي الشهير عن تفاصيل خطة الدورة 44 لمهرجان العاصمة المصرية.

حول مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظاماً، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).