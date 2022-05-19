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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قصة وفاة ميرفت زكريا في حادث طائرة منكوبة.. وكيف اختارت مصيرها

ميرفت زكريا
ميرفت زكريا

يحل اليوم الخميس 19 مايو، ذكرى رحيل المضيفة الجوية والفنانة ميرفت زكريا، التي رحلت في مثل هذا اليوم عام 2016، جراء حادث الطائرة المصرية المنكوبة. 

 

رحلة ميرفت زكريا من التمثيل للضيافة الجوية 

وعلى الرغم من أن ميرفت زكريا، لم تقدم في حياتها الفنية إلا عمل فني وحيد، حينما لعبت دور هالة عوض ابنة الفنانة كريمة مختار في مسلسل «رحلة أبو العلا البشري»، لكن جمهور هذا المسلسل الخالد، يتذكر وجهها المألوف. 

ميرفت زكريا
ميرفت زكريا

وظهرت ميرفت زكريا، في مقطع مدته دقيقتان ونصف الدقيقة، تظهر فيه المضيفة مع النجمة كريمة مختار، في مسلسل "أبو العلا البشري"حيث إن هذا العمل يعتبر الأول والأخير لها.

قررت ميرفت زكريا، بعد هذا المسلسل، أن تتجه إلى الضيافة الجوية، وتبتعد عن التمثيل، ولكنها لم تعلم أنها اختارت الطريق الذي سيكتب في نهايته أجلها. 

 

وفاة ميرفت زكريا

ونالت ميرفت زكريا، شهرتها بعد وفاتها في حادثة الطائرة المصرية المنكوبة فى الرحلة «804»، بمثل هذا اليوم عام 2016، والتي كانت حديث الكثير من الجمهور في هذا الوقت. 

ولم تحظ ميرفت زكريا بالحظ الكافي لتستكمل مشوارها في عالم التمثيل وقررت تغيير مجالها المهني تماماً، وتخلت عن حلمها الذي راودها منذ طفولتها بأن تصبح إحدى النجوم في عالم الفن، وتحولت لتكون مضيفة لدى شركة مصر للطيران. 

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