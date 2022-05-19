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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بشرى تعلق على أغنية محمد رمضان بلالين: على أساس إنه كورة كفر

بشرى - محمد رمضان
بشرى - محمد رمضان

تحدثت الفنانة بشرى في لقاء لها مع برنامج MBCTrending، عن رأيها في أغنية بلالين للفنان محمد رمضان الجديدة، قائلة إنها لا تعلم مقصده من الأغنية. 

وحول إن كان محمد رمضان، يقصد خصوما بعينهم على أنهم «بلالين» أجابت بشرى، قائلة: «على أساس إنه كورة كفر»، مشيرة إلى أنهم تعودوا على محمد رمضان بأن يوجه رسائل من خلال أعماله. 

أغنية بلالين 

طرح الفنان محمد رمضان، أغنيته الجديدة التي تحمل اسم بلالين، عبر تطبيق أنغامي للموسيقى، بعد فترة من الترويج لها. 

 

حفل محمد رمضان المقبل

وأعلن الفنان محمد رمضان، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عن استعداده لإحياء حفل غنائي في الأردن.

ونشر محمد رمضان بوستر الحفل وعلق عليه قائلا: «حفل غنائي ضخم في الأردن 17 يونيو المقبل».

 

محمد رمضان يروج لـ نمبر وان 

كما أعلن الفنان محمد رمضان، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن فيلمه الجديد  نمبر وان ، وذلك عن طريق نشره فيديو من كواليس التصوير.

 

أحدث أعمال محمد رمضان

وشارك الفنان محمد رمضان، في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي، بمسلسل المشوار، وشاركته البطولة الفنانة دينا الشربيني. 

 

أبطال مسلسل المشوار

يذكر أن مسلسل "المشوار" رمضان 2022، بطولة النجم محمد رمضان بمشاركة النجمة دينا الشربيني، وعدد من الفنانين منهم بيومي فؤاد، أحمد كمال، ندى موسى، أحمد مجدي، أحمد صفوت، ولاء الشريف، ثراء جبيل، وغيرهم، وهو من إخراج محمد ياسين وتأليف محمد فريد.

وتدور قصة المسلسل حول ماهر وزوجته ورد، اللذين لديهما طفل رضيع، ويعملا باليومية للمواكبة المعيشة، يواجهان عددًا من الصعوبات في التعامل مع هذا العمل الشاق. 

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