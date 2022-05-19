بشرى: مهرجان الجونة أثر على عملي كممثلة.. فيديو

كشفت الفنانة بشرى، عن تواجدها في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي، في دورته المقبلة، ولكن بشكل غير رسمي بسبب استقالتها منه.

وقالت بشرى في لقاء لها مع برنامج MBCTrending، إن تواجدها في مهرجان الجونة السينمائي الدولي منذ بدايتها أثر على عملها كممثلة «بحسب قولها».

وأشارت إلى أنها قدمت مسلسلا في عام 2020 بسبب تفشي فيروس كورونا، وتسبب في عدم سفرها للمهرجان.

وأردفت بشرى إلى أن ابتعادها عن مهرجان الجونة يعتبر فرصة للحصول على الراحة وتجديد الدماء، مشيرة إلى أن تواجدها في المهرجان فيما بعد سيكون بشكل غير رسمي وبعيد عن السجادة الحمراء.

مهرجان الجونة مفيهوش فلوس

وكانت تحدثت الفنانة بشرى ، عن تجربتها مع مهرجان الجونة السينمائي، خلال مشاركتها في إدارة المهرجان، مؤكدة أنها لم تستفيد من المهرجان على مصلحتها الشخصية.

وقالت بشرى : لم استخدم المهرجان في مصلحة شخصية وأن آخر دورتين كان هناك صعوبة كبيرة وأتصور أن المهرجان محتاج إلى تطوير أكبر، ومهرجان الجونة مفيهوش فلوس.

بشرى تنعي شهداء الوطن

من جهة أخرى، نعت الفنانة بشرى ، شهداء الوطن من رجال القوات المسلحة المصرية، الذين استشهدوا اليوم خلال إحباط هجوم إرهابي على إحدى نقاط رفع المياه بمنطقة غرب سيناء .

وكتب بشرى عبر حسابة بموقع انستجرام “ رحم الله شهداء الوطن ”.

وأعلن العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ المتحدث العسكري، في وقت سابق ، قيام مجموعة من العناصر التكفيرية بالهجوم على نقطة رفع مياه شرق القناة ، وتم الاشتباك والتصدي لها من العناصر المكلفة بالعمل فى النقطة مما أسفر عن استشهاد ضابط و 10 جنود وإصابة 5 أفراد وجار مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم في إحدى المناطق المنعزلة فى سيناء.