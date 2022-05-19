تنفيذ 7186 حكما قضائيا في حملة أمنية بالقليوبية

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

وأسفرت جهود الحملة، عن ضبط (9) قطع سلاح نارى وأبيض وضبط (17) قضية إتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالها ( كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) بحوزة 20 متهم، لعدد 10 منهم معلومات جنائية و تنفيذ (7186) حكما قضائيا متنوعا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها وإستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين .