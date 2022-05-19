500 جنيه تراجع في الطن.. انخفاض أسعار زيوت الطعام بالأسواق

تراجعت اسعار زيوت الطعام بقيمة تتراوح ما بين 300 إلى 500 جنيه للطن، حيث شهدت تراجع أسعار زيت الصويا المكرر على المستوى المحلي بنحو 300 جنيه للطن، فيما استقرت أسعار زيت عباد الشمس المكرر، وثبتت أسعار الذرة الخام والمكرر، بينما تراجعت أسعار زيت الأولين بحوالي 500 جنيه للطن.

وينشر “صدى البلد” أسعار زيوت الطعام فى السوق المحلى، حيث استقرت أسعار زيت الذرة الخام في السوق المحلي ليسجل سعر الطن 31,000 جنيه، كما ثبتت أيضًا أسعار زيت الذرة المكرر بالسوق المصري ليسجل سعر الطن 37,000 جنيه.

واستقرت أسعار زيت عباد الشمس المكرر بالسوق المصري ليصل سعره عند 36,000 جنيه للطن، بينما تراجعت أسعار زيت الصويا المكرر بحوالي 300 جنيه في السوق المحلي لتصل إلى 34,200 جنيه للطن.

وتراجعت أسعار زيت الأولين انخفاضًا ليسجل سعر الطن 32,000 جنيه مقارنةً بسعره أمس 32,500 جنيه أي بمقدار تراجع 500 جنيه للطن، واستقرت أسعار الزيت للمستهلك إذ سجل سعر زيت الذرة “ 750 مل” 38 جنيهًا، فيما سجل زيت عباد الشمس “ 800 مل” 32 جنيهًا، وبلغ سعر زيت سلايت ذرة نحو 32 جنيهًا.

وبالنسبة للأسواق العالمية، فقد انخفضت أسعار العقود الآجلة لزيت الأولين وزيت النخيل في إغلاق الجلسة الصباحية لتداولات ببورصة ماليزيا، حيث تراجع عقد يونيو بمقدار 20 دولارا، وسجل 1650 دولارا للطن، وهبط عقد يونيو لتداول زيت النخيل بمقدار 20 دولارا، وبلغت قيمته 1640 دولارا للطن.