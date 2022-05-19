روسيا تمهل سلوفينيا 10 أيام لتقليص عدد دبلوماسييها في سفارتها

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أنها قدمت للقائم بأعمال جمهورية سلوفينيا لدى روسيا احتجاجا شديد اللهجة على خلفية محاولات إلقاء اللوم على روسيا في جرائم حرب في أوكرانيا، وتقديم سلوفينيا مساعدات عسكرية لأوكرانيا.

وقالت الخارجية الروسية في بيان، إنه "تم استدعاء القائم بأعمال جمهورية سلوفينيا لدى روسيا إلى مقر الوزارة "حيث تم تقديم احتجاجا شديد اللهجة على خلفية المحاولات غير المبررة من السلطات السلوفينية لإلقاء اللوم على روسيا في جرائم حرب في أوكرانيا، وتقديم الجانب السلوفيني مساعدات عسكرية لنظام النازيين الجدد في كييف"، وفقا لوكالة “سبوتنيك” الروسية.

وأضاف البيان: “كرد على الممارسات غير الودية من الجانب السلوفيني، فإنه يجب أن يغادر 4 من موظفي البعثة الدبلوماسية موسكو في غضون عشرة أيام”.

