نور طاهر بطلة مدرسة الروابي عن مرضها بالصرع: ما راح يملكني

كشفت الممثلة الأردنية نور طاهر إحدى بطلات مسلسل مدرسة الروابي عن معاناتها مع مرض الصرع عبر حسابها بتطبيق انستجرام.

ونشرت نور طاهر صورة لها من داخل المستشفى وعلقت عليها :" من زمان كتير کنت اصحي الاقي حالي على الأرض لأني كنت فاقده الوعي و ما كنت أتذكر أي تفاصيل، كنت اصحى عندي وجع براسي و مش قادره اتطلع على اي ضوء، و کنت مش فاهمه ليش اي ضو ابيض او قوي ممكن يسببلي صداع نصفي متبوع بنوبه غائبه او نوبه بدون اختلاج و حتی هاي ما كنت احس فيها، حتى ما اطول علیکم، بشهر ۳، کنت بحفلة و كانت الضواو قوية و صار معي نوبات صرع متتالية أرعبت كل اللي حولي. بعدها، عملت كتير فحوصات و فكرت اني صرت منيحة، لحد الأسبوع الماضي تقريبا، بدأت عندي نوبات صرع متتالية وخطيرة أكثر وتم نقلي بسيارة إسعاف إلى وحدة العناية

المركزة و اضطريت اضل فيها لمدة 6 أيام

كانت التجربة مرعبة ومحبطة ، لكن تم تشخيصي أخيرا و عرفت أني مصابه بالصرع.

وأضافت :" اللى ما بيعرف الصرع هو اصطراب الجهاز العصبي المركزي (عصبي) يصبح فيه نشاط الدماغ غير طبيعي ، مما يتسبب في نوبات أو فترات من السلوك الغير العادي ، والأحاسيس

الغريبه وفي معظم الأحيان فقدان الوعي. من

الصعب التعايش مع الصرع ، فهو مش مجرد

نوبات مؤقتة وبنصحي منها ، هو انك تصحی

علی کدمات مؤلمة في كل جزء من جسمك وما

تتذكر كيف اصابتك ، و هو انك تضطر إنك تبصق

الدم لأنك عضيت لسانك و باطن تمك أثناء

النوبة، و انك تسمیه متعب قليل عليه!

أنا ممتنه لانه عندي أروع نظام دعم من الناس

اللي حولي ، أقرب أصدقائي وعائلتي صبروا كتير

و كانوا مصدر طمأنينة الي وحاولوا يفهموا

مرض الصرع ومساعدتي خلال الاوقات الصعبه بتعرفوا حالكم و انا بحبكم). و كمان شكر خاص للأطباء والممرضات الرائعين الذين خلوا إقامتي في وحدة العناية المركزة تجربة محتملة ، طبيب الأعصاب الدكتور محمد جابر ، والدكتور کریم ناظر ، والممرضات الرائعات یاسمین ، سجی ، بیان ، ورؤی".

وتابعت نور طاهر:" ما بقدر اكذب عليكم و احكي اني متفائلة و مبسوطة، بس عم بحاول من كل قلبي و هاد بكفي ، لو حدا منكم تشخص بمرض الصرع، انت مش لحالك. انا بدي اشارك قصتي عشان اکون الشخص اللي انا كنت محتاجة احكي معاه، أنا عندي صرع، بس الصرع ما رح يملكني".

التحضير لجزء ثانى من مسلسل مدرسة الروابى

كشفت منصة نتفليكس العالمية عن استعدادها لتقديم موسم ثان من المسلسل الأردني مدرسة الروابي للبنات، والذي عرض منه الموسم الأول العام الماضي.

مسلسل مدرسة الروابي للبنات تكون موسمه الأول من 6 حلقات، وجميع الأحداث تدور في العاصمة الأردنية عمان، والعمل من تأليف وإخراج تيما الشوملي.



مدرسة الروابي للبنات من بطولة ركين سعد، أندريا طايع، نور طاهر، جوانا عريضة، سلسبيلا، يارا مصطفى وبالاشتراك مع الفنانة القديرة نادرة عمران والفنانة القديرة ريم سعادة، إخراج: تيما الشوملي. "مدرسة الروابي" من إنتاج: تيما الشوملي بالتعاون مع شركة فيلمزيون للإنتاج الفني، منتج المنفذ: شيرين كمال، نادين طوقا



