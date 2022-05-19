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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان الامتحانات الشفهية بكلية أصول الدين في الدراسة

امتحانات جامعة الازهر
امتحانات جامعة الازهر

تفقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، يرافقه اللواء أيمن الدرديري، رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية والأمن بجامعة الأزهر، لجان الامتحانات الشفهية في مادة القرآن الكريم، اليوم الخميس في كلية أصول الدين جامعة الأزهر بالقاهرة للطلاب المصريين والوافدين.
وخلال الجولة تابع رئيس الجامعة سير العمل داخل اللجان الشفهية ووقف متابعا لبعض الطلاب الوافدين في بعض اللجان الشفهية.
وأشاد رئيس الجامعة بمستوى الطلاب مؤكدا أن هؤلاء الطلاب سوف يكونون خير سفراء لجامعة الأزهر فى بلادهم، وحثهم على الجد والاجتهاد والتحلي بقيم الإسلام السمحة وأن يكونوا نماذج مضيئة ومشرفه في جميع دول العالم.
كان في استقبال رئيس الجامعة الدكتور عبد الفتاح عزب عميد كلية أصول الدين بالقاهرة، والدكتور صلاح عاشور وكيل كلية اللعة العربية جامعة الأزهر بالقاهرة لشئون التعليم والطلاب.

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