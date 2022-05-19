مفيدة شيحة تعليقا على ضرب شخص لزوجته بالشومة: وحشية وتجبر

شنت الإعلامية مفيدة شيحة، هجوما حاد على زوج اعتدى على زوجته بشومة بطريقة وحشية في منطقة الشرابية بمحافظة القاهرة.



وقالت مفيدة شيحة، في برنامجها الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، أن شخصا اعتدى على زوجته بشومة، وتم القبض عليه، وتم تحرير محضر، وجار العرض على جهات التحقيق"، مطالبة بوقف العنف ضد المرأة والزوجة في المجتمع المصري.

وأضافت مفيدة شيحة، أن: "ده موضوع خطير ومهم جدا مع ظهور فيديو إنقاذ ميري، وتعرضت ميري لوحشية من زوجها وهذا الرجل يضربها ولا كأنه ينفض سجادة".



ووجهت حديثها للزوج المعتدي، قائلة: "ايه يا عم، ايه يا عم ده، انت لو بتنفض سجاده هتكون اخف من كده، ايه الوحشية والتجبر والعنف والظلم والكراهية دي ليه عملت إيه علشان كل ده".



