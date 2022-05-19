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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هشام خرما: موسيقى مسلسل سوتس بالعربي كانت تحدي

هشام خرما
هشام خرما

عبر المؤلف الموسيقي هشام خرما عن سعادته الكبيرة بردود الفعل على موسيقى مسلسل سوتس بالعربي الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي.

وقال هشام في تصريحات لـ صدى البلد:" موسيقى مسلسل سوتس كانت تحدي كبير خاصة اننا العمل فورمات من مسلسل ناجح عالميا، وكنا نتوقع المقارنة لذلك كنت أريد أن أقدم نسخة معربة موسيقيا ويشعر الجمهور أنها تشبههم".

وكان قد احتفى المؤلف الموسيقي هشام خرما بنجاح موسيقى مسلسل سوتس بالعربي بندوة في موقع صدى البلد.

صور .. هشام خرما يحتفل بنجاح موسيقى سوتس بالعربي بموقع صدى البلد

بعد سوتس بالعربي.. هشام خرما يضع موسيقى حملة محمد صلاح لمكافحة المخدرات

وحكي خرما كواليس تحضيره للعمل والصعوبات التي واجهته، والمدة. التي احتاجها لاخارج موسيقى سوتس بالعربي، كما كشف عن علاقته بالفنان آسر ياسين وتفاصيل اعماله القادمة.

سوتس بالعربي" بطولة صبا مبارك وأحمد داود وتارا عماد. ومن تأليف محمد حفظي وإخراج مريم أحمدي وإنتاج طارق الجنايني.

والمسلسل نسخة مصرية لمسلسل الدراما القانونية الأمريكي الذي يحمل نفس الاسم، والذي حقق نجاحا كبيرا على مدار تسعة مواسم (2011 – 2019)، وتدور أحداثه في عالم المحاماة والقضايا.

الفنان آسر ياسين تارا عماد صبا مبارك الموسم الرمضان هشام خرما الصعوبات

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