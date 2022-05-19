بدء مراسم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050

بدأت منذ قليل مراسم اطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر2050 بحضور وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي وإلينا بانوفا منسق عام برنامج الامم المتحدة والمهندس محمد السويدي رئيس مجلس ادارة اتحاد الصناعات .

تتضمن أولوية الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ فى ضمان جودة حياه المواطن المصرى وتنص على التصدى بفاعلية للاثار وتداعيات تغير المناخ بما يساهم فى تحسين جودة الحياة للمواطن المصرى وتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادى المستدام والحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية مع تعزيز ريادة مصر على الصعيد الدولى فى مجال تغير المناخ.