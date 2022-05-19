عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بدء مراسم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050

صدى البلد

بدأت منذ قليل مراسم اطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر2050  بحضور وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي وإلينا بانوفا منسق عام برنامج الامم المتحدة والمهندس محمد السويدي رئيس مجلس ادارة اتحاد الصناعات .

تتضمن أولوية الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ  فى ضمان جودة حياه المواطن المصرى وتنص على التصدى بفاعلية للاثار وتداعيات تغير المناخ بما يساهم فى تحسين جودة الحياة للمواطن المصرى وتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادى المستدام والحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية مع تعزيز ريادة مصر على الصعيد الدولى فى مجال تغير المناخ.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة 2% للمرة الثانية على التوالي

أسعار الفائدة الجديدة.. كل ما تريد معرفته عن قرار البنك المركزي بعد قليل

الذهب يتراجع.. سعر جرام عيار 21 يسجل 1057 جنيها

قرار جديد| وزير التموين: لا يشترط التسجيل ببطاقات الدعم توقيع رب الأسرة

500 جنيه تراجع في الطن.. انخفاض أسعار زيوت الطعام بالأسواق

جنود أمريكيون سابقون: شاهدنا أجساما طائرة عند الحدود المصرية الإسرائيلية

بالخطوات.. طريقة تسجيل رقم المحمول على بطاقات التموين عبر موقع دعم مصر

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الخميس 19-5-2022

ترشيحاتنا

وزيرة البيئة: أولويات تغير المناخ 2050 تكمن في تحسين حياة المواطن المصري

بدء مراسم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050

ماكرون يحذر: حرب أوكرانيا قد تطول الدول المجاورة

أنقذ أسرة كاملة من الموت غرقًا.. تشييع جثمان شهيد الشهامة ببني سويف|شاهد

رويترز: الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بصواريخ مضادة للسفن

منها رفع سعر الفائدة.. 3 قرارات للحكومة لتحسين المناخ الاقتصادي وتقليل الاستيراد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأصفر والفوشيا يسيطران على ريد كاربت مهرجان كان.. شاهد أجمل الإطلالات

الأهلي يتدرب دون راحة استعدادا لـ إنبي ..صور

رئيس الأركان يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى وحدات قوات الصاعقة.. صور

جلسات تصوير للجان تحكيم مهرجان كان وأبطال فيلم الافتتاح Final Cut

فيديو

خطوة بخطوة في أقل من دقيقة .. تحديث بطاقة التموين وتسجيل رقم الهاتف على موقع دعم مصر "فيديوجراف"

ماري مجدي ضحية العنف الأسري.. زوجها ضربها بالشومة

مدربة كمال أجسام للرجال تثير الجدل علي مواقع التواصل الاجتماعي

المركزى يحسم مصير أسعار الفائدة.. تعرف على التوقعات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الزعيم

غادة جابر

مصر السلام

جاسم مرزوق بودي

تعميم النموذج اللبناني

احمد النومى

جاموسة في النيل

نهال علام

الحوار الوطني

عبدالمعطى أحمد

العمل نقمة أم نعمة؟

د.هادي التونسي

البحر وأنا

أحمد آل علي

الدولة المصرية.. اقتصاد صامد ونهج واعٍ

اﻟﻤﺰﻳﺪ