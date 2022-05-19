استعدادات قوية للإسماعيلي قبل مواجهة البنك الأهلي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، تدريباته عصر اليوم على الملعب الرئيسي استعدادًا لمواجهة ضيفه البنك الأهلي يوم الأحد المقبل بإستاد الإسماعيلية، في إطار منافسات الأسبوع العشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

بدأ المران بتدريبات بدنية خفيفة سعيًا للحفاظ على المعدلات البدنية التي تم الوصول إليها في الفترة الأخيرة وسط حالة من الحماس والإصرار للاعبين بغرض نيل ثقة الجهاز الفني، كما تطرق المران لتدريبات خططية اشتملت على التحرك بدون كرة وسرعة التحول من الجانب الدفاعي للهجومي.

وخصص الجهاز الفني للفريق بقيادة حمزة الجمل، تدريبات للمدافعين حول كيفية التمركز الصحيح والتعامل مع العرضيات بالنسبة للمنافس التى يعتمد عليها بشكل كبير فى تسجيل أهدافه.

كما أجرى سيد توفيق مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، تدريبات لحراس المرمى على الرمال بمضمار إستاد الإسماعيلية.

واشتملت التدريبات التى شارك بها الخماسي محمد فوزي وعمر رضوان وأحمد عادل عبد المنعم وكمال السيد وعبد الله جمال حول الجري السريع على الرمال بغرض رفع معدلات اللياقة البدنية والعمل على تقوية العضلات لديهم وهو ما سيسهم فى تطور مستواهم للأفضل خلال الفترة المقبلة.

وعقب نهاية التدريبات البدنية خاض اللاعبون تدريبات على أرض الملعب حول كيفية التعامل مع الكرات العرضية والتسديدات بعيدة المدى إضافة لتدريبات أخرى من شأنها قياس رد الفعل لدى حراس المرمى وسط تعليمات مستمرة وتوجيهات دائمة من مدربهم.

ويقدم حراس المرمى مستويات جيدة لاسيما محمد فوزي الذي بات ضمن أحد أفضل حراس المرمى فى الدوري المصري، حيث انضم لقائمة المنتخب الوطني المبدئية خلال الفترة الماضية بعد تألقه اللافت للنظر مع الفريق.

ويتطلع الدراويش لاستمرار مسيرة الانتصارات وحصد الفوز الثالث على التوالي من أجل التقدم تدريجيا بجدول ترتيب المسابقة وبدء عودة الفريق لوضعه المعتاد بين أندية الكبار.