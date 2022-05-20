بدءا من الغد .. تعرف على شروط ومزايا الالتحاق بمعهد معاوني الأمن|خدمات

أعلنت وزارة الداخلية ، بدء قبول دفعة جديدة للراغبين فى التقدم لاجتياز اختبارات قبول ، معاوني الأمن ، من الذين يجتازون الاختبارات المقررة، وتنطبق عليهم الشروط العامة وذلك اعتبارا من يوم السبت الموافق 21 مايو الجاري، وحتى يوم الخميس الموافق 23 يونيو المقبل.

شروط التقديم فى معهد معاونى الأمن 2022 :



-أن يكون مصري الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بالجنسية المصرية عن غير طريق التجنس.

-ألا يقل السن عن 19 عاما، ولا يزيد عن 25 عاما فى تاريخ فتح باب التقدم للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن.

-أن يكون المتقدم حاصلاً على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها.

-أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار "ما لم يكن قد رد إليه اعتباره".

- ألا يكون المتقدم قد سبق فصله من خدمة الحكومة، أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال، بقرار أو بحكم تأديبي نهائي، ما لم يمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

-أن يستوفي المتقدم شروط اللياقة الصحية، والتى يحددها المجلس الطبي المتخصص بهيئة الشرطة، وأن يجتاز كذلك اختبار السمات واللياقة البدنية، والتى يصدر بتحديدها قرار من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية؛ وذلك قبل أن يمثُل عقب اجتيازه الاختبارات المقررة أمام لجنة الاختيار "الهيئة".

- ألا يقل طول المُتقدم عن 170 سم، بالنسبة "للذكور"، وألا يقل الطول عن 160 سم بالنسبة للإناث، وألا يكون مجنداً بالقوات المسلحة، أو ملحقاً للخدمة بالشرطة أو بأى جهات الدولة الأخرى، وألا يكون متزوجاً أو سبق له الزواج.

مزايا الالتحاق بمعهد معاونى الأمن 2022 :

- تحمل الدولة لنفقات التعليم، والتدريب، والإعاشة، وقيمة ملابس التدريب للطلبة أثناء الدراسة بالمعهد.

-يحصل الدارس بالمعهد على مكافأة شهرية طيلة فترة الدراسة.

- يحق للدارس الاستفادة من النظام العلاجي المجاني، وفقاً لقواعد العلاج بهيئة الشرطة.

-يمنح الأوائل المتفوقون جوائز مادية ومعنوية، فضلا عن حق الدارسين في الاستفادة من الخدمات الاجتماعية للفرد وأسرته، وكافة المميزات الخاصة بأفراد هيئة الشرطة.

ونوهت الى انه لأول مرة سيتم التقديم للالتحاق من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية على شبكة (الإنترنت) "moi.gov.eg”، بينما تُسحب كراسات الالتحاق من مقار معاهد التدريب الشرطية التابعة لقطاع التدريب، وهى معهد معاوني الأمن بطرة "ذكور" محافظات القاهرة ، الجيزة، القليوبية، شمال سيناء، جنوب سيناء، بورسعيد، السويس، والاسماعيلية، ومعهد معاوني الأمن بالبحيرة (مدخل مدينة وادى النطرون "ذكور" بمحافظات الاسكندرية، بني سويف، الدقهلية، الفيوم، دمياط، الغربية، كفر الشيخ، مطروح، المنوفية، الشرقية، البحيرة، ومعهد تأهيل الأفراد بسوهاج (مدينة سوهاج حى الكوثر "ذكور")؛ بمحافظات المنيا، اسيوط، سوهاج، قنا، الاقصر، البحر الاحمر، اسوان، الوادي الجديد، وبالنسبة للطالبات من جميع المحافظات، فسيتم التقديم بمعهد معاوني الأمن بطرة.

ولفتت الى أن الاختبارات ستبدأ اعتبارا من يوم 28 مايو المقبل، بالمعاهد التدريبية التابعة لقطاع التدريب، وهى معهد معاوني الأمن بطرة، ومعهد معاوني الأمن بالبحيرة بوادي النطرون، ومعهد تأهيل الأفراد بسوهاج بالنسبة للذكور، وبالنسبة للاناث فسيكون في معهد معاوني الأمن بطره.

وناشدت وزارة الداخلية جميع المتقدمين للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن، عدم التعامل الا من خلال الموقع الرسمي الخاص بالوزارة، او من خلال التردد على المعاهد المعلنة فقط.