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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بينها 4124 تجازو سرعة .. ضبط 18 الف مخالفة مرورية

حملات مرورية
حملات مرورية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 18424 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 4124 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و174 مخالفةىالسير بدون تراخيص، و45 مخالفة شروط التراخيص، و26 مخالفة موقف عشوائى.
 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .

 

وزارة الداخلية الادارة العامة للمرور حركة المرور الحملات المرورية مخالفة مرورية

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