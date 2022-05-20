حجب 38 طن ارز عن الاسواق..ضبط مدير شركة سلع غذائية بكفر الشخ

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية .



تمكنت الحملات من ضبط 38 طن أرز أبيض- أرز شعير معبأة داخل شكائر وعبوات تم تخزينها وحجبها عن التداول مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن شركة لتجارة السلع الغذائية بمحافظة كفرالشيخ

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية ، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.