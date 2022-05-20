ضبط مدير مخزن حجب 5 أطنان أسمنت عن الأسواق بالاسكندرية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية .



تمكنت الحملات من ضبط 5 طن أسمنت بدون مستندات تم تخزينها وحجبها عن التداول مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة مواد البناء- بدون ترخيص بمحافظة الإسكندرية



تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية ، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.