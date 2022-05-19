إصابة 6 أشخاص فى حادث انفجار غاز بشقة بالحرفيين بالسويس

أصيب 6 أشخاص فى حادث أنفجار غاز بعقار بمنطقة الحرفيين بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس.

تلقى الدكتور محمد طنطاوى مدير مرفق الأسعاف بالسويس بلاغ بحادث حريق تبين عقبال أنتقال سيارات الأسعاف وجود

6 مصابين تم نقل 3 منهم الى المستشفى العام بينما تم 3 منهم بموقع الحادث أثر أدعاء بأنفجار غاز طبيعي بمنزل عقار رقم 9 بالحرفيين خلف قسم شرطة فيصل.

تم متابعة البلاغ وتأمين المنطقة بالتنسيق مع الدفاع المدنى تحت أشراف اللواء سامح بسيم قائد الحماية المدنية حتى تم الأنتهاء من اخلاء المنزل.

تبين من التقرير الطبى أن المصابين بهم جروح قطعية وحروق وأختناقات وحرق من الدرجة الثانية بالوجه والذراعين والصدر حوالى 50%.

تم تحرير محضر بالواقعة تمهيدا لأحالته لنيابة فيصل للتحقيق تحت أشراف المستشار المحامى العام لنيابات السويس.