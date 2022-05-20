شادر السمك في المنوفية على كل شكل ولون.. أصناف متنوعة وأسعار في متناول الجميع.. فيديو

منذ أكثر من 7 سنوات أصبح شادر السمك في مدينة شبين الكوم في محافظة المنوفية هو قبلة الأهالي من مركز شبين الكوم وجميع المراكز المجاورة، إلى أن تم تجديده منذ عام.

وداخل شادر السمك تتنوع أشكال السمك وأسعاره حيث يبدأ السوق بمكان لشراء الخضروات الطازجة يجوارها ركن خاص باكلات الفسيخ حيث تتعدد أسعاره وكذلك الرنجة والسردين والملوحة إلى جانب البصل والليمون حيث يستطيع زائر شادر السمك أن يحصل على وجبته كاملة من الفسيخ إلى جانب تنظيفه والحصول عليه بنفس السعر.

وقال أحد البائعين، أن الفسيخ والرنجة يشهد إقبالا كبيرا من زوار شادر السمك وخاصة في أعياد شم النسيم حيث يستطيع الزائر أن يحصل على الفسيخ كوجبة جاهزة يتم تنظيفه إلى جانب الليمون والبصل والخضروات التي تكمل وجبة الفسيخ.

كما يحتوي سوق السمك على أشكال متنوعة من الأسماك كالبلطي وأسعار تبدأ من 10 جنيهات كنوع يسمي البساريا حيث يبدأ الكيلو من ١٥ جنيه وقد يصل الي 100 سمكة في الكيلو وهو ما يلقى إقبالا كبيرا من الزوار.

الي جانب ذلك تتنوع الاشكال والاسعار كالبلطي والبورى وأنواع مختلفة من اسماك البحر الاحمر وكذلك الجمبري الذي يصل سعره إلى 500 جنيه بينما يوجد جمبري صغير يبلغ سعره 50 جنيها.

وتابع أحد البائعين، أن الأسماك متوفرة يوميا حيث أنهم يحصلون عليها يوميا طازجة وتلقى إقبالا كبيرا من الزوار، موضحا أن الأسعار تنخفض والزائرين من كافة المراكز بالمحافظة وكذلك محافظات أخرى.

وأشار إلى أن الزائر يستطيع أن يختار السمك بنفسه في وعاء خاص به ويذهب به إلى ركن التنظيف وكذلك المطبخ سواء للشوى أو القلي، موضحا أنهم يستقبلون مئات الزوار يوميا حيث تتوفر ساحات انتظار داخل الشادر للحصول على وجبة السمك جاهزة.

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