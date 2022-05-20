41 حفيدا.. تعرف على أكبر معمر في العالم

أعلنت موسوعة جينيس عن عثورها على اكبر معمر في العالم و هو فنزويلي الجنسية، و قامت الموسوعة بضمه إلى قائمتها في فبراير الماضي بعد أن تأكدت من المعلومات الخاصة به .

وفقا لما نشرته صحيفة " ديلي ميل"، فإن رجل فنزويلي الجنسية ولد في 1909 ، و يدعى "خوان بيريز" و قامت موسوعة جينيس بإعطائه لقب أكبر معمر في العالم و ذلك بعد تأكدها من وفاة حامل اللقب منذ فترة .



و بحسب ما ورد في الصحيفة فإن بيريز تزوج في عام 1937، و أنجب 11 طفلا، و توفت زوجته في عام 1997، بعد أن عاشا سويا 60 عاما ، و كانت تجمعهم قصة حب رائعة "على حد قوله " .

ذكرت الصحيفة أن "بيريز"، مازال يتذكر طفولته بشكل جيد للغاية، و اسماء أصدقائه في الطفولة و الشباب و الشيخوخة، و اسماء أبنائه و احفاده حتى الآن .

جدير بالذكر أن بيريز يملك عائلة كبيرة للغاية مكونة من 11 ابن ، و 41 حفيد ، و18 ابن حفيد، و 12 حفيد حفيد ، و المذهل أنه يتذكر أهم الخطوات البارزة في حياته و يتذكر معظم أحفاده رغم اقتراب عمره من 113 .

