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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

41 حفيدا.. تعرف على أكبر معمر في العالم

صدى البلد

أعلنت موسوعة جينيس عن عثورها على اكبر معمر في العالم و هو فنزويلي الجنسية، و قامت الموسوعة بضمه إلى قائمتها في فبراير الماضي بعد أن تأكدت من المعلومات الخاصة به . 
وفقا لما نشرته صحيفة " ديلي ميل"، فإن رجل فنزويلي الجنسية ولد في 1909 ، و يدعى "خوان بيريز" و قامت موسوعة جينيس بإعطائه لقب أكبر معمر في العالم و ذلك بعد تأكدها من وفاة حامل اللقب منذ فترة . 

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و بحسب ما ورد في الصحيفة فإن بيريز تزوج في عام 1937، و أنجب 11 طفلا، و توفت زوجته في عام 1997، بعد أن عاشا سويا 60 عاما ، و كانت تجمعهم قصة حب رائعة "على حد قوله " . 
ذكرت الصحيفة أن "بيريز"، مازال يتذكر طفولته بشكل جيد للغاية، و اسماء أصدقائه في الطفولة و الشباب و الشيخوخة، و اسماء أبنائه و احفاده حتى الآن . 
جدير بالذكر أن بيريز يملك عائلة كبيرة للغاية مكونة من 11 ابن ، و 41 حفيد ، و18 ابن حفيد، و 12 حفيد حفيد ، و المذهل أنه يتذكر أهم الخطوات البارزة في حياته و يتذكر معظم أحفاده رغم اقتراب عمره من 113 . 
 

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