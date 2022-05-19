الفيحاء بطلا لكأس خادم الحرمين الشريفين بفوزه على الهلال بركلات الترجيح

تُوج فريق الفيحاء بطلًا لكأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بفوزه على الهلال بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لمثله.

افتتح سالم الدوسري التسجيل للهلال في الدقيقة 45، قبل أن يعادل رامون لوبيز النتيجة للفيحاء في الدقيقة 66.

التعادل استمر بين الفريقين في الوقتين الأصلي والإضافي، ليحتكم الهلال والفيحاء لركلات الجزاء لتحديد هوية البطل.

وفي ركلات الجزاء، أهدر لاعبو الهلال أول 3 ركلات ترجيح، ليتمكن الفيحاء من الفوز بنتيجة 3-1 ويُتوج باللقب للمرة الأولى في تاريخه.