السوشيال ميديا.. هاشتاج ملوك الصالات يتصدر تويتر عقب فوز الزمالك بلقب كأس الكؤوس الإفريقية.. وكريم فهمي يداعب حمو بيكا في أحدث ظهور

يرصد موقع «صدى البلد»، بشكل دائم الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:
جاهزين في جدة.. محمد حماقي يشوق المتابعين لحفله بالسعودية
باللون الأحمر.. نجوي كرم تتألق في أحدث ظهور
أحمد زاهر لحضور عرض فارس: شرفتونا ونورتونا وكان يوم جميل بيكم
واعدني بچاكت زيه.. كريم فهمي يداعب حمو بيكا في أحدث ظهور
مجدي عبد الغني: سعدت بتواجدي اليوم داخل نادي الزمالك
مزروع جواهم روح الأبطال.. ميدو يعلق على فوز الزمالك بلقب كأس الكؤوس
هاشتاج "ملوك الصالات" يتصدر تويتر عقب فوز الزمالك بلقب كأس الكؤوس الإفريقية