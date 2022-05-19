مجدي عبد الغني: سعدت بتواجدي اليوم داخل نادي الزمالك

علق الإعلامي مجدي عبد الغني علي تواجده اليوم داخل نادي الزمالك لافتتاح عدد من المنشآت الجديدة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب مجدي عبد الغني في تويتة له: “سعدت بتواجدي اليوم داخل نادي الزمالك بدعوة كريمة من مجلس الإدارة برئاسة المستشار مرتضي منصور لحضور مراسم إفتتاح عدد من المنشآت الجديدة داخل النادي”.

عبر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن سعادته بتواجده داخل نادي الزمالك اليوم الخميس لافتتاح عدد من الحدائق والمنشآت الجديدة.



وقال صبحي في كلمة سريعة له: "سعيد بالتطور الدائم والمستمر داخل نادي الزمالك واستثمار المستشار مرتضى منصور لكل متر بداخله وإخراجه بشكل جيد".

وحرص المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك وأعضاء المجلس على استقبال الضيوف.



وافتتح المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عددا من الحدائق والمنشآت الجديدة داخل مقر القلعة البيضاء بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.



وشهد الافتتاح حضور عدد كبير من الشخصيات العامة ورؤساء الأندية ونجوم الكرة والإعلاميين والصحفيين وضيوف نادي الزمالك،و أثنى الحضور على المستوى الإنشائي الذي وصل إليه النادي في عهد المستشار مرتضى منصور.

وحرص المستشار مرتضى منصور على عمل جولة سريعة داخل الحدائق والمنشآت الجديدة رفقة السيد وزير الشباب والرياضة والسادة الضيوف.