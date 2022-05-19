عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مجدي عبد الغني: سعدت بتواجدي اليوم داخل نادي الزمالك

مجدي عبد الغني في
مجدي عبد الغني في نادي الزمالك

علق الإعلامي مجدي عبد الغني علي تواجده اليوم داخل نادي الزمالك لافتتاح عدد من المنشآت الجديدة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

 

وكتب مجدي عبد الغني في تويتة له: “سعدت بتواجدي اليوم داخل نادي الزمالك بدعوة كريمة من مجلس الإدارة برئاسة المستشار مرتضي منصور لحضور مراسم إفتتاح عدد من المنشآت الجديدة داخل النادي”.

 

عبر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن سعادته بتواجده داخل نادي الزمالك اليوم الخميس لافتتاح عدد من الحدائق والمنشآت الجديدة.


وقال صبحي في كلمة سريعة له: "سعيد بالتطور الدائم والمستمر داخل نادي الزمالك واستثمار المستشار مرتضى منصور لكل متر بداخله وإخراجه بشكل جيد".
وحرص المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك وأعضاء المجلس على استقبال الضيوف.


وافتتح المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عددا من الحدائق والمنشآت الجديدة داخل مقر القلعة البيضاء بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.


وشهد الافتتاح حضور عدد كبير من الشخصيات العامة ورؤساء الأندية ونجوم الكرة والإعلاميين والصحفيين وضيوف نادي الزمالك،و أثنى الحضور على المستوى الإنشائي الذي وصل إليه النادي في عهد المستشار مرتضى منصور.
وحرص المستشار مرتضى منصور على عمل جولة سريعة داخل الحدائق والمنشآت الجديدة رفقة السيد وزير الشباب والرياضة والسادة الضيوف.

الإعلامي مجدي عبد الغني مجدي عبد الغني نادي الزمالك الزمالك أشرف صبحي المستشار مرتضى منصور مرتضى منصور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة 2% للمرة الثانية على التوالي

أسعار الفائدة الجديدة.. كل ما تريد معرفته عن قرار البنك المركزي بعد قليل

الذهب يتراجع.. سعر جرام عيار 21 يسجل 1057 جنيها

البنك المركزي: رفع سعر الفائدة 2% لمواجهة التضخم

500 جنيه تراجع في الطن.. انخفاض أسعار زيوت الطعام بالأسواق

قرار جديد| وزير التموين: لا يشترط التسجيل ببطاقات الدعم توقيع رب الأسرة

جنود أمريكيون سابقون: شاهدنا أجساما طائرة عند الحدود المصرية الإسرائيلية

بالخطوات.. طريقة تسجيل رقم المحمول على بطاقات التموين عبر موقع دعم مصر

ترشيحاتنا

40 مليار دولار دعمًا من الشيوخ الأمريكي لأوكرانيا| وبايدن: موارد مهمة لقواتنا بالناتو

بعد مكالمة رئيسي الأركان الأمريكي والروسي..البنتاجون:نأمل في اقتراب الحل الدبلوماسي للأزمة الأوكرانية

رابطة اللاعبين المحترفين تكرم زيزو كأفضل لاعب في شهر أبريل

هبوط تاريخي ..عيار 21 يسجل 1037 جنيهاً

زياش ولوكاكو يقودان تشكيل تشيلسي أمام ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

إصابات بدول جديدة.. بدء التحقيق في انتشار جدري القرود حول العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأصفر والفوشيا يسيطران على ريد كاربت مهرجان كان.. شاهد أجمل الإطلالات

الأهلي يتدرب دون راحة استعدادا لـ إنبي ..صور

رئيس الأركان يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى وحدات قوات الصاعقة.. صور

جلسات تصوير للجان تحكيم مهرجان كان وأبطال فيلم الافتتاح Final Cut

فيديو

آثم ومجرم .. مبروك عطية يهاجم كل من يضع أمواله عند "المستريحين" فيديوجراف

الأرصاد : انخفاض في درجات الحرارة يومي السبت والأحد المقبلين

تورم في البطن وانتفاخ وإسهال.. أعراض مرض الكبد الوبائي وخطورته

خطوة بخطوة في أقل من دقيقة .. تحديث بطاقة التموين وتسجيل رقم الهاتف على موقع دعم مصر "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الزعيم

غادة جابر

مصر السلام

جاسم مرزوق بودي

تعميم النموذج اللبناني

احمد النومى

جاموسة في النيل

نهال علام

الحوار الوطني

عبدالمعطى أحمد

العمل نقمة أم نعمة؟

د.هادي التونسي

البحر وأنا

أحمد آل علي

الدولة المصرية.. اقتصاد صامد ونهج واعٍ

اﻟﻤﺰﻳﺪ