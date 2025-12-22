قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحرك حكومي رسمي لجعل الإسكندرية أول مدينة ذكية في مصر
مستشار إسرائيلي: شخص واحد في مكتب نتنياهو قادر على كشف كل شيء
خلي بالك عشان ميترفعش .. تحذير عاجل من الكهرباء لأصحاب العدادات القديمة
محافظة القدس: 456 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال
إصابة شخصين إثر إندلاع حريق في مصنع للبصل ببني سويف
الصغرى 5 .. توجيه عاجل من الأرصاد للجميع
أخبار التوك شو.. ارتفاع صادرات الملابس الجاهزة 21% منذ بداية 2025.. ومفاجأة فى أسعار الذهب
منظمة أطباء بلا حدود تحذر من وحشية الإجراءات الإسرائيلية في ​​غزة
رئيس الوزراء يتابع جهود جذب المزيد من الاستثمارات للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي
أبو جبل يوجه رسالة لمنتخب مصر قبل مواجهة زيمبابوي.. ماذا قال؟
أمي مقهورة بسببي .. عمرو زكي يهاجم أبوتريكة وميدو والزمالك | إيه الحكاية؟
"إسراء" عروس الجنة ضحية لقمة العيش.. خرجت للعمل من أجل 150 جنيها وعادت جثة لأسرتها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

انطلاق برنامج تأهيل قيادات الجيل الثانى لمنظومة المياه 2.0

دكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري
دكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري
أمل مجدى

شهد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فعاليات "انطلاق برنامج تأهيل قيادات الجيل الثانى لمنظومة المياه 2.0"، والمنعقدة بمقر مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري بمدينة السادس من اكتوبر .

وفى كلمته بورشة العمل .. أشار الدكتور سويلم الى ان الوزارة تنتقل حاليا للجيل الثانى لمنظومة المياه 2.0 ، حيث ننتقل من أسلوب إدارة لأسلوب آخر أكثر كفاءة يعتمد على التكنولوجيا الحديثة فى إدارة المياه، مشيرا الى أننا نحتاج لجيل مختلف قادر على إحداث تغيير حقيقى على الأرض، والتعامل مع الحاضر بكفاءة، مع احترام الماضى والنظر برؤية واضحة نحو المستقبل، مضيفاً أننا نعمل من الآن للتعامل مع العجز الحالى والمتزايد فى أعداد المهندسين والفنيين والبحارة بالوزارة .

وأضاف أن التحديث والتطوير الجارى حالياً والمنشود مستقبلا يكون طبقاً للاحتياج وليس لمجرد التغيير، مع أهمية الاستفادة من الخبرات الموجودة فى الدول الأخرى شريطة أن تكون متناسبة ومتوافقة مع الوضع المحلى فى مصر .

وأشار لأهمية الإعتماد على التكنولوجيا الحديثة فى تسهيل متابعة نهر النيل والترع والمصارف والشواطىء من خلال صور الأقمار الصناعية والتصوير بالدرون وبرنامج Digital Earth Africa وغيرها من البرامج والأدوات، مع أهمية تعميم استخدام التكنولوجيا فى كافة أجهزة الوزارة وليس مركزياً فقط لتمكين كل إدارة من المتابعة والتقييم بشكل لامركزى .

وأكد على احتياج الوزارة لمتخصصين فى مجالات معالجة مياه الصرف الزراعى لتشغيل محطات المعالجة الكبرى، والتوسع مستقبلاً فى تنفيذ محطات لامركزية لمعالجة مياه الصرف الزراعى، وتحلية مياه الصرف الزراعي عالية الملوحة للإنتاج الكثيف للغذاء مستقبلا .

وأكد الدكتور سويلم أن الوزارة ستقدم كل أشكال الدعم لهذا البرنامج التدريبى الهام، من خلال توفير كافة البرامج والنماذج الرياضية والأدوات المطلوبة لتدريب المهندسين على أعلى مستوى، مطالباً المتدربين بالإلتزام بالعمل على تطوير الذات وزيادة المعرفة والتعلم الذاتى للاستفادة من هذا البرنامج التأهيلي .

وأكد على أهمية التقييم والمتابعة الدورية للمتدربين، بإسلوب تقييم شامل وعادل يتضمن تقييم مستوى الأداء داخل العمل من الرئيس المباشر لكل متدرب وتقييم الأداء خلال البرنامج التأهيلي، مع إمكانية تغيير المتدربين حال الحصول على تقييم متدني واستبدالهم بمتدربين آخرين من الوزارة ممن يثبت كفاءتهم، وأن الفرصة مازالت متاحة للمهندسين في أي إدارة على مستوي الجمهورية للانضمام الي هذا البرنامج الحالي أو الدفعات المستقبلية .

وأوضح أنه سيتم تكليف هؤلاء المتدربين ببعض المهام الإضافية إلى جانب المهام الحالية المكلفين بها حالياً بالفعل طبقا لموقعهم الوظيفى، مع استمرار وجودهم فى نفس مواقع عملهم الحالية، بهدف إشراكهم في عمليات صنع القرار مبكراً لزيادة استيعابهم وتعظيم العائد علي مهاراتهم القيادية .

الرى وزير الري المياه قضايا المياه قيادات الجيل الثانى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

باق 9 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

هدير عبد الرازق

للمرة الثانية.. تغيب البلوجر هدير عبدالرازق عن محاكمتها .. وتغريم مأمور السجن

عداد الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. احذر إضاءة هذه اللمبة بالعداد تعرضك لمحضر سرقة

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لذئبي الإسكندرية بعدما اختطفا طالبة وخطيبها وهتكا عرضها

فيروس

مالوش علاج.. تحذير صحي من انتشار فيروس شديد العدوى

دونالد ترامب

من بينهم مصر.. إدارة ترامب تستدعي نحو 30 دبلوماسيا في الخارج

سرقة الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. شروط صحة محضر سرقة الكهرباء

الزمالك

إدارة الزمالك تقرر رحيل لاعب الفريق

ترشيحاتنا

أحمد الفيشاوي

هتوحشيني.. أول تعليق لأحمد الفيشاوي بعد وفاة والدته سمية الألفي

دينا فؤاد

دينا فؤاد : الحياة لا تعرف الصدف

فيلم 32B

فوز الفيلم القصير «32B: مشاكل داخلية» بالتانيت الذهبي في مهرجان قرطاج السينمائي

بالصور

طريقة عمل فطيرة بطاطس بالبيض

فطيرة بطاطس بالبيض
فطيرة بطاطس بالبيض
فطيرة بطاطس بالبيض

إزالة 5 آلاف متر تعديات بناء على الأراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

وحدة السكان بالشرقية تنظم 74 ندوة لتعزيز توعية المواطنين

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يفتتح وحدات قسطرة القلب والعناية والأورام بمستشفى فاقوس المركزي بتكلفة 31 مليون جنيه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

صحي لقى والده بيدعيله

"يا بختك بأبوك يا محمد".. صحي لقى والده بيدعيله بعد صلاة الفجر بالخير كله

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

6600 جنيه للجرام.. تحركات أسعار الذهب والدولار اليوم

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

الصغرى 5 .. توجيه عاجل من الأرصاد للجميع

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي.. فيديو يتصدر التريند ما حقيقته؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

المزيد