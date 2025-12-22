شهد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فعاليات "انطلاق برنامج تأهيل قيادات الجيل الثانى لمنظومة المياه 2.0"، والمنعقدة بمقر مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري بمدينة السادس من اكتوبر .

وفى كلمته بورشة العمل .. أشار الدكتور سويلم الى ان الوزارة تنتقل حاليا للجيل الثانى لمنظومة المياه 2.0 ، حيث ننتقل من أسلوب إدارة لأسلوب آخر أكثر كفاءة يعتمد على التكنولوجيا الحديثة فى إدارة المياه، مشيرا الى أننا نحتاج لجيل مختلف قادر على إحداث تغيير حقيقى على الأرض، والتعامل مع الحاضر بكفاءة، مع احترام الماضى والنظر برؤية واضحة نحو المستقبل، مضيفاً أننا نعمل من الآن للتعامل مع العجز الحالى والمتزايد فى أعداد المهندسين والفنيين والبحارة بالوزارة .

وأضاف أن التحديث والتطوير الجارى حالياً والمنشود مستقبلا يكون طبقاً للاحتياج وليس لمجرد التغيير، مع أهمية الاستفادة من الخبرات الموجودة فى الدول الأخرى شريطة أن تكون متناسبة ومتوافقة مع الوضع المحلى فى مصر .

وأشار لأهمية الإعتماد على التكنولوجيا الحديثة فى تسهيل متابعة نهر النيل والترع والمصارف والشواطىء من خلال صور الأقمار الصناعية والتصوير بالدرون وبرنامج Digital Earth Africa وغيرها من البرامج والأدوات، مع أهمية تعميم استخدام التكنولوجيا فى كافة أجهزة الوزارة وليس مركزياً فقط لتمكين كل إدارة من المتابعة والتقييم بشكل لامركزى .

وأكد على احتياج الوزارة لمتخصصين فى مجالات معالجة مياه الصرف الزراعى لتشغيل محطات المعالجة الكبرى، والتوسع مستقبلاً فى تنفيذ محطات لامركزية لمعالجة مياه الصرف الزراعى، وتحلية مياه الصرف الزراعي عالية الملوحة للإنتاج الكثيف للغذاء مستقبلا .

وأكد الدكتور سويلم أن الوزارة ستقدم كل أشكال الدعم لهذا البرنامج التدريبى الهام، من خلال توفير كافة البرامج والنماذج الرياضية والأدوات المطلوبة لتدريب المهندسين على أعلى مستوى، مطالباً المتدربين بالإلتزام بالعمل على تطوير الذات وزيادة المعرفة والتعلم الذاتى للاستفادة من هذا البرنامج التأهيلي .

وأكد على أهمية التقييم والمتابعة الدورية للمتدربين، بإسلوب تقييم شامل وعادل يتضمن تقييم مستوى الأداء داخل العمل من الرئيس المباشر لكل متدرب وتقييم الأداء خلال البرنامج التأهيلي، مع إمكانية تغيير المتدربين حال الحصول على تقييم متدني واستبدالهم بمتدربين آخرين من الوزارة ممن يثبت كفاءتهم، وأن الفرصة مازالت متاحة للمهندسين في أي إدارة على مستوي الجمهورية للانضمام الي هذا البرنامج الحالي أو الدفعات المستقبلية .

وأوضح أنه سيتم تكليف هؤلاء المتدربين ببعض المهام الإضافية إلى جانب المهام الحالية المكلفين بها حالياً بالفعل طبقا لموقعهم الوظيفى، مع استمرار وجودهم فى نفس مواقع عملهم الحالية، بهدف إشراكهم في عمليات صنع القرار مبكراً لزيادة استيعابهم وتعظيم العائد علي مهاراتهم القيادية .