مدبولي يبحث مع السفير الإماراتي إقامة المزيد من الشراكات المثمرة
تحرك حكومي رسمي لجعل الإسكندرية أول مدينة ذكية في مصر
مستشار إسرائيلي: شخص واحد في مكتب نتنياهو قادر على كشف كل شيء
خلي بالك عشان ميترفعش .. تحذير عاجل من الكهرباء لأصحاب العدادات القديمة
محافظة القدس: 456 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال
إصابة شخصين إثر إندلاع حريق في مصنع للبصل ببني سويف
الصغرى 5 .. توجيه عاجل من الأرصاد للجميع
أخبار التوك شو.. ارتفاع صادرات الملابس الجاهزة 21% منذ بداية 2025.. ومفاجأة فى أسعار الذهب
منظمة أطباء بلا حدود تحذر من وحشية الإجراءات الإسرائيلية في ​​غزة
رئيس الوزراء يتابع جهود جذب المزيد من الاستثمارات للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي
أبو جبل يوجه رسالة لمنتخب مصر قبل مواجهة زيمبابوي.. ماذا قال؟
أمي مقهورة بسببي .. عمرو زكي يهاجم أبوتريكة وميدو والزمالك | إيه الحكاية؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

جبران: تكثيف تنفيذ مبادرة 75 ألف فرصة تدريب.. ومتابعة تطوير وتشغيل "وحدات التدريب"

وزير العمل خلال لقائه مديري المديريات بالفيديو كونفرانس
وزير العمل خلال لقائه مديري المديريات بالفيديو كونفرانس

عقد وزير العمل محمد جبران اجتماعًا، اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع مديري مديريات العمل بجميع محافظات الجمهورية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لخطط وبرامج الوزارة في مجالات التدريب والتشغيل ورفع كفاءة القوى العاملة.
وخلال الاجتماع، وجه الوزير بضرورة المتابعة الدقيقة لمبادرة توفير 75 ألف فرصة تدريب داخل المنشآت، والوقوف على ما تم تنفيذه فعليًا داخل كل مديرية على حدة، مع التركيز على تأهيل المتدربين للعمل في التخصصات والمجالات التي يتطلبها سوق العمل، وبما يسهم في سد احتياجات المنشآت من العمالة المدربة.
وأكد الوزير على سرعة تسكين المتدربين داخل المنشآت، بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى من البرامج التدريبية وتلبية احتياجات سوق العمل، مع إعداد خطة تدريبية واضحة يتم تنفيذها حتى نهاية العام المالي الحالي في 30 يونيو 2025.
كما تناول الاجتماع متابعة تشغيل وحدات التدريب المتنقلة والبالغ عددها 38 وحدة، حيث شدد الوزير على أهمية الوقوف على معدلات تشغيل هذه الوحدات، وتذليل أية معوقات تواجه عملها، وسرعة تشغيل الوحدات غير المفعلة منها، بما يضمن إدماجها الكامل في العملية التدريبية.
ووجه معالي الوزير بسرعة العمل على تطوير وحدات التدريب المتنقلة وتحديث برامجها، لتتواكب مع خطط الوزارة واحتياجات سوق العمل المتغيرة، وبما يسهم في رفع جودة التدريب المقدم.
وتطرق الاجتماع كذلك إلى متابعة منظومة الشكاوى، حيث أكد الوزير على ضرورة سرعة فحص الشكاوى الواردة والرد عليها في التوقيتات المحددة، بما يعزز من كفاءة الأداء وتحقيق رضا المواطنين.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص وزارة العمل على تنفيذ سياساتها الهادفة إلى تأهيل وتشغيل الشباب، وتطوير منظومة التدريب المهني، وتحقيق التوازن بين مخرجات التدريب واحتياجات سوق العمل.

وزير العمل قانون العمل مديريات العمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

باق 9 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

هدير عبد الرازق

للمرة الثانية.. تغيب البلوجر هدير عبدالرازق عن محاكمتها .. وتغريم مأمور السجن

عداد الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. احذر إضاءة هذه اللمبة بالعداد تعرضك لمحضر سرقة

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لذئبي الإسكندرية بعدما اختطفا طالبة وخطيبها وهتكا عرضها

فيروس

مالوش علاج.. تحذير صحي من انتشار فيروس شديد العدوى

دونالد ترامب

من بينهم مصر.. إدارة ترامب تستدعي نحو 30 دبلوماسيا في الخارج

سرقة الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. شروط صحة محضر سرقة الكهرباء

الزمالك

إدارة الزمالك تقرر رحيل لاعب الفريق

ترشيحاتنا

المنتخب

لاعب سابق بجنوب أفريقيا: مصر دائمًا ضمن المرشحين للتتويج بلقب أمم أفريقيا

وزير الخارجية السوري

وزير الخارجية السوري: قدمنا مقترحا لدمج قوات قسد مع الدولة

وزير الخارجية التركي

وزير خارجية تركيا: ناقشنا التعاون مع دمشق في المجالات كافة

بالصور

طريقة عمل فطيرة بطاطس بالبيض

فطيرة بطاطس بالبيض
فطيرة بطاطس بالبيض
فطيرة بطاطس بالبيض

إزالة 5 آلاف متر تعديات بناء على الأراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

وحدة السكان بالشرقية تنظم 74 ندوة لتعزيز توعية المواطنين

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يفتتح وحدات قسطرة القلب والعناية والأورام بمستشفى فاقوس المركزي بتكلفة 31 مليون جنيه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

صحي لقى والده بيدعيله

"يا بختك بأبوك يا محمد".. صحي لقى والده بيدعيله بعد صلاة الفجر بالخير كله

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

6600 جنيه للجرام.. تحركات أسعار الذهب والدولار اليوم

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

الصغرى 5 .. توجيه عاجل من الأرصاد للجميع

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي.. فيديو يتصدر التريند ما حقيقته؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

