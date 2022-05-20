خبير تحكيمي : تصريحات عبدالفتاح عن روح القانون غريبة ومدهشة ..فيديو

أكد أحمد الشناوي الخبير التحكيمي أن تصريحات عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام أمس بشأن إلغاء هدف الأهلي بمرمى البنك الاهلي مثير للدهشة.

وأضاف في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت أن الفار ليس من صلاحياته استدعاء حكم الساحة قائلا "مفيش حاجة اسمها روح البروتوكول، هناك نص نحترمه جميعا، أو غياب نص في واقعة نجتهد فيها أنا وأنت".

وتابع أن معظم قوانين كره القدم جاءت من انجلترا ومن ضمنها بروتوكول حكم الفيديو مشددا أن واقعة مباراة الأهلي أمس لم ينص عليها قانون الفار.

وتابع أن تصريحات عبد الفتاح غريبه مشددا أن تصريحاته عن روح القانون متناسيا أن روح القانون أن لا نخالفه.

وأضاف أن ما حدث هو مخالفة لبروتوكول تقنية الفيديو مشددا أن رئيس لجنة الحكام كان يجب أن يلتزم بالموضوعية

واختتم مؤكدا أن الفار ليس من صلاحياته أن يتدخل في واقعة مباراة الأهلي والبنك الأهلي .

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