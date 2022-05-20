مسقى مائي يُشعِل مشاجرة بالعصا والشوم وإصابة 6 أشخاص بسوهاج

أصيب 6 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بالجسم؛ إثر نشوب مشاجرة بالعصا والشوم؛ لوجود خلافات على مسقى مائي بقطعة ارضًا زراعية، بمركز جرجا جنوب محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا يفيد بورود بلاغًا من الأهالي مفاده نشوب مشاجرة ووقوع مصابين دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين أن المشاجرة بين كل من:"طرف أول، جمال ح ح - 65 سنة- عامل- مصاب بجرح بالساق اليسرى، شقيقه طلعت ح ح- 55 سنة- عامل- مصاب بجرح رضي بالرأس، وعبد العاطي ش م- 45 سنة- عامل- مصاب بجرح رضي بالجبهة والذراع الأيسر".

و"طرف ثانٍ، حمدي م ح - 61 سنة- عامل، شقيقه محمد م ح - 55 سنة- عامل، خالد أ ع - 20 سنة- عامل، مصابين بجروح رضية بفروة الرأس"، والطرفان يقيمان بذات الناحية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفي المشاجرة وبسؤالهم تبادلوا الاتهامات فيما بين الطرفين بتعدي كلاً منهما على الأخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها؛ بسبب خلافات على ملكية مسقى مائي بأرضهم الزراعية.