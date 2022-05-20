سيد معوض: الأهلي تعرض للظلم في مباراة البنك وهدفه الملغي صحيح ..فيديو

قال سيد معوض نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق ومحلل قناة ETC، إن فريق الكرة بالنادي الأهلي، تعرض للظلم أمام البنك الأهلي في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وأضاف سيد معوض في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، مع الإعلامي محمد شبانة، اللقطة لعبت ولكنها لم تكن مؤثرة في الهدف، والحكم طالب باستمرار اللعب، وبالتالي كان لابد من احتساب الهدف.

وأوضح، نجم الكرة المصرية الأسبق، الأهلي يقدم أداء سىء آخر 4 مباريات له في الدوري، على عكس إفريقيا الذي يظهر فيه الفريق الأحمر بشكل مغاير.

وأكمل، هناك علامات استفهام كثيرة جدًا على تشكيل الفريق والتبديلات التي يجريها موسيماني ومراكز بعض اللاعبين في الدوري.

وعن سبب أزمة مواعيد مباريات الدوري، يرى سيد معوض أن إصرار الأندية على لعب الدوري بشكله الطبيعي هذا الموسم، وراء هذه الأزمة.

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3 تعادلات .. البنك الأهلي عقدة الأهلي فى الدورى الممتاز

تعادل فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي مع نظيره فريق البنك الأهلي سلبيا فى المباراة التى جمعت بينهما مساء أمس الأربعاء فى إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وشهد اللقاء العديد من الغيابات من جانب نجوم القلعة الحمراء على رأسهم عمرو السولية واليو ديانج وخروج محمد الشناوي مصابا بالعضلة الخلفية.

وأصبح فريق البنك الأهلي بقيادة خالد جلال أصبح عقده للنادي الأهلي فى بطولة الدوري الممتاز منذ الموسم الماضي.

وتعادل فريق البنك الأهلي مع المارد الأحمر مرتين فى الموسم الماضي وأفقده 4 نقاط ساهمت فى فقدان الشياطين الحمر لقب الدوري الممتاز.

وتعادل فريق البنك الأهلي بقيادة خالد جلال مع القلعة الحمراء سلبيا أمس الأربعاء مجددا فى الموسم الحالي وأفقده نقطتين.

ويحتل المارد الأحمر بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المركز الثالث برصيد 34 نقطة خلف بيراميدز الوصيف صاحب ال 39 نقطة والزمالك المتصدر برصيد 41 نقطة.

يذكر أن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أكد، أنه لا يبحث عن أعذار، ‏وأن الفريق عانى من الغيابات أمام البنك الأهلي بسبب الإصابات، حيث افتقد الفريق لجهود ثلاثي ‏خط الوسط حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية، وأن الأهلي استعد لمباراة البنك الأهلي يومًا ‏واحدًا فقط، بعد عودة بعثة الفريق من الجزائر في الوقت الذي حصل فيه المنافس على راحة ‏كافية واستعد بشكل جيد للمباراة.‏

وأضاف موسيماني: «أتيحت فرصتان للبنك الأهلي في المباراة، كما أن الأهلي أتيحت له فرص ‏كانت كفيلة بإنهاء المباراة وتحقيق الفوز في حال استغلالها بشكل جيد».‏

وأوضح موسيماني أن محمد الشناوي كابتن الفريق اشتكى من إصابة، ولذا تم استبداله خلال المباراة ‏والدفع بزميله علي لطفي، وأن الجهاز الطبي سوف يقيم حالته.

وقال إن علي معلول لم يكن جاهزًا بنسبة ‏‏100%، بجانب غياب ثلاثة لاعبين في وسط الملعب، مشيرًا إلى أنه قام باستبدال طاهر محمد بعد نفاد ‏مجهوده البدني.‏

واختتم موسيماني تصريحاته قائلًا: «لا أبحث عن أعذار ولكننا نحاول دائمًا بذل قصارى جهدنا في كل مباراة لتحقيق الفوز، وهو ما سعينا إليه أمام البنك الأهلي ولكننا أهدرنا الكثير من الفرص اليوم.