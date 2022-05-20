كاتب صحفي: الدولة حققت نجاحا كبيرا في دعم الصناعة

قال الكاتب الصحفي علي حسن، إن الدولة المصرية حققت نجاحا كبيرا في دعم الصناعة المصرية، وتوطين بعض الصناعات، والذي أثر بدوره على زيادة حجم الصادرات المصرية.



وأوضح "علي حسن" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الدولة أولت الصناعات الصغيرة والمتوسطة اهتماما كبيرا، من خلال تقديم العديد من التيسيرات للمصانع المتعثرة، وإجراء العديد من التعديلات التشريعية لـ تيسير إصدار التراخيص وجذب الاستثمارات.



ولفت إلى أن دعم الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، سيساهم في الحد من الاستيراد وزيادة معدلات التصدير، بالإضافة إلى توفير فرص عمل، ودعم الاقتصاد المصري.



ونوه بأن الرئيس السيسي يجري العديد من اللقاءات والمباحثات من أجل الحد من الآثار السلبية الناتجة عن الأزمة الاقتصادية العالمية، من أجل تخفيف العبء عن المواطن المصري والحد من الآثار السلبية الواقعة عليه.



وفيما يخص الرخصة الذهبية، أكد أنها تستهدف توفير العديد من التيسيرات، من أجل جذب المستثمرين، وإتاحة المزيد من فرص العمل.





