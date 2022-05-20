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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدوري الإسباني.. ريال مدريد يستضيف بيتيس في جولة الختام

فريق ريال مدريد
فريق ريال مدريد

يستضيف ريال مدريد نظيره ريال بيتيس، اليوم، الجمعة، في تمام التاسعة مساء، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الـ 38 والأخيرة من مسابقة الدوري الإسباني.

 

ويدخل ريال مدريد مباراة اليوم بدون أي ضغوطات، حيث حسم الملكي لقب الدوري الإسباني “رسميا” قبل 4 جولات من نهاية المسابقة.

 

وشهدت قائمة ريال مدريد تواجد كل العناصر الأساسية باستثناء المصاب ديفيد ألابا، وعودة الويلزي جاريث بيل بعد عودته من الإصابة، إضافة لمارسيلو وفرانشيسكو إيسكو، وهو الثلاثي الذي ينتهي عقده مع الفريق بنهاية الموسم.

 

وضمت قائمة ريال مدريد كلًا من:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا أندريه لونين - توني فويدياس

خط الدفاع: داني كارفاخال - إيدير ميليتاو  - خيسوس فاييخو - ناتشو فيرنانديز - مارسيلو - فيرلاند ميندي.

خط الوسط: كاسيميرو - توني كروس - لوكا مودريتش  - فيدي فالفيردي - لوكاس فاسكيز  - فرانشيسكو إيسكو - إدواردو كامافينجا - داني سيبايوس.

خط الهجوم: إيدين هازارد - كريم بنزيما - ماركو أسينسيو - لوكا يوفيتش - جاريث بيل - رودريجو جويس - ماريانو دياز - لاتاسا.

على الجانب الآخر، يطمح فريق ريال بيتيس في تحقيق الفوز على ريال مدريد أملا في إنهاء الموسم في المربع الذهبي.

وكان ريال مدريد فاز على ريال بيتيس بهدف دون رد في لقاء الدور الأول بمسابقة الدوري الإسباني.

ترتيب ريال مدريد وريال بيتيس:

يتصدر ريال مدريد ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 85 نقطة، وبفارق 12 نقطة عن برشلونة صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد ريال بيتيس في المركز الخامس بـ 64 نقطة.

ريال مدريد بيتيس الدوري الإسباني قائمة ريال مدريد جاريث بيل

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