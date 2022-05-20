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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تدشين ورشة العمل الـ 18 بشأن دور الجهاز الحكومي في مواجهة إسقاط الدولة

صدى البلد

نظم مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة ورشة عمل تدريبية موجهة لكوادر المجلس القومى للمرأة تحت عنوان (دور الجهاز الحكومي في مواجهة مخططات إسقاط الدولة) ، خلال الفترة من (15-18/5/2022) بمشاركة نخبة متميزة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين.

واختصت الدورة الثامنة عشر لكوادر المجلس القومي للمرأة إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية المشاركة فى تنمية الوعى المجتمعي للمواطنين بالتحديات التى يواجهها الأمن القومي.
 
وتم خلال الورشة التدريبية مناقشة عدداً من الموضوعات المختلفة المتصلة بالأمن القومي، وقد أسفرت المناقشات عن الخروج بعدد من النتائج ومن أبرزها ( نجاح جهود الدولة المصرية فى مواجهة مخططات هدمها وإسقاطها من الداخل ، والسعى نحو أهمية التوعية الفكرية للشباب ضد الأفكار المغلوطة وإعلامهم بالجهود غير المسبوقة والإنجازات والمشاريع القومية التى تحققت في الآونة الأخيرة لتخفيف المعاناة على كاهل المواطنين) .
 
وفى ختام الفعاليات قام المشاركون بجولة تفقدية داخل الأكاديمية تعرفوا خلالها على أهم المنشآت التدريبية والتعليمية والأنشطة المختلفة ، وكان لتلك الفعاليات أصداء إيجابية فى نفوس المشاركين .

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