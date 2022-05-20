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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

رجال الشرطة يواصلون المشاركة في حملات التبرع بالدم .. صور

التبرع بالدم
التبرع بالدم

قامت مديريتا أمن (المنوفية، الشرقية) بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية والجهات المختصة بتنظيم حملتين للتبرع بالدم، شارك فيها رجال الشرطة من قوة المديريتين، وذلك عقب اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا .

 

 ومن جانبهم أعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وامتنانهم لجميع المتبرعين على هذا الدور الإنساني الذى يسهم فى إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.

 

وذلك استمرارا للدور المجتمعى لأجهزة وزارة الداخلية من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية فى شتى المجالات لاسيما المساهمة فى رعاية المرضى.

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وزارة الداخلية فيروس كورونا الإجراءات الاحترازية المنوفية الشرقية

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