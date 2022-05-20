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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقوط سيدة تتزعم تشكيل عصابي لسرقة قائدي السيارات بالجيزة

المتهمين
المتهمين

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة من (أحد الأشخاص- مقيم بمنطقة الأهرام بالجيزة "مُصاب بجروح قطعية وكدمات متفرقة) أنه حال قيادته سيارة ملاكى إستوقفته إحدى السيدات بالطريق "لا يعلم بياناتها" لتوصيلها إلى إحدى الأماكن.

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 وإستقلت معه السيارة ولدى سيرهما بدائرة المركز فوجئ بسيارة ميكروباص قام مُستقليها بإستيقافه والتعدى عليه بالضرب مُحدثين إصابته المشار إليها وإستولوا على السيارة وبداخلها متعلقاته ولاذوا بالهرب بالسيارة وبرفقتهم السيدة.

الامن العام ومباحث الجيزة :وراء إرتكاب الواقعة 4 أشخاص

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث الجيزة أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية").

 عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزة أحدهم (سلاح أبيض "سكين") وبمواجهتهم إعترفوا بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى سرقة السيارات بالإكراه حيث تقوم "السيدة" بإستدراج قائدى السيارات ويقوم باقى المتهمين بإستخدام "ميكروباص" مُستأجر بإستيقاف ضحاياهم وتهديدهم بالسلاح الأبيض المضبوط بحوزة أحدهم، وأضافوا بتخلصهم من متعلقات المجنى عليه عن بالطريق العام وتم تصريف السيارة لثلاثة أشخاص "تم ضبطهم" وأرشدوا عن السيارة.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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