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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ترك بصمة.. منى زكي ووفاء عامر ورامي رضوان ينعون سمير صبري

صدى البلد

نعت الفنانتان منى زكى ووفاء عامر والإعلامى رامى رضوان، الفنان سمير صبري، الذى توفي عن عمر ناهز الـ 86 عاما خلال الساعات القليلة الماضية.

 

 

وكتبت وفاء عامر: “ البقاء لله رب العالمين حبيبي سمير تفاصيلك كتير وحبك للناس أكبر، ربنا يجعل خيرك في استقبالك إنا لله و إنا إليه راجعون ”.

 

وكتبت منى زكي: "إنّا لله وإنّا إليه راجعون، ربنا يرحمه ويدخله فسيح جناته.. سمير صبري مش بس كان فنان عظيم، كان رجل خدوم و طيب و جدع ..ساب بصمة في حياة كل واحد عرفه .. بجد هتوحشنا
ادعوله بالرحمة والمغفرة".

 

وكتب رامى رضوان: "لا اله الا الله وانا لله وانا اليه راجعون .

 

وتوفي الفنان سمير صبري، عن عمر ناهز الـ 86 عاما خلال الساعات القليلة الماضية.

وأاعلن خبر عدد من النجوم منهم الفنان مصطفى درويش، حيث نشر صورة من خلال حسابه الرسمي على “فيسبوك” وعلق عليها قائلاً: “البقاء لله وحده الأستاذ سمير صبري في ذمة الله، الله يرحمه”.

الاعلامي رامي رضوان مصطفى درويش الفنان مصطفى درويش الفنانة منى زكي وفاء عامر رامي رضوان

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