عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كلنا واحد.. الداخلية توفر السلع للمواطنين بأسعار مخفضة.. فيديو

مبادرة كلنا واحد
مبادرة كلنا واحد

تواصلت فعاليات المرحلة الـ 22 من مبادرة (كلنا واحد) والتى تستمر حتى الأول من شهر يونيو 2022 ، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وبالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية  وذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

 

وذلك بعدد من فروع تلك السلاسل بإجمالى (993) فرعا على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى عدد من السرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات بالمناطق الأكثر إحتياجاً التى لا تتوافر بها أفرع للسلاسل التجارية.. إلى جانب مشاركة منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية فى المبادرة.

على أن تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 25% إلى 60% .. وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg)، بالإضافة إلى الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"  .

 

كما تقرر مواصلة منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة وبجودة عالية ، وذلك من خلال منافذها الثابتة والمتحركة بمختلف محافظات الجمهورية.. حتى نهاية العام الجارى تخفيفاً عن كاهل المواطنين.

وزارة الداخلية مبادرة كلنا واحد أسعار مخفضة مديريات الامن السلاسل التجارية المناطق الأكثر إحتياجا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استخراج موبايل من بطن شاب بمستشفى بنها الجامعي.. صور

بعد انتشاره وإصابات الأطفال.. كيفية الحماية من جدري القرود

البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة 2% للمرة الثانية على التوالي

فقد أمواله بسبب علاجه لعام ونصف.. معاناة سمير صبري مع المرض.. فيديو

حفل جماعي للرذيلة.. أم تقتل طفلتها بعد رؤيتها في أوضاع مخلة بالدقهلية

وفاة الفنان الكبير سمير صبري عن عمر يناهز 86 عامًا

تعرف على شهادات الادخار في 4 بنوك بعد رفع سعر الفائدة

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 20-5-2022| شاهد

ترشيحاتنا

طلعت مصطفى تطرح شقق في الرحاب ومدينتي ضمن مبادرة البنك المركزي.. بعد غد

برلماني إسرائيلي: طرح مشروع قانون حل الكنيست الأربعاء المقبل

أخبار التعليم.. كاميرات المراقبة تكشف الغشاشين في الامتحانات.. وتجهيز مستشفى الطوارئ بعين شمس على أعلى مستوى

قيمته بسنوات العمل الفعلية .. المحامين تعلن المستندات والأوراق المطلوبة لصرف المعاش

أخبار البرلمان| شروط حصول الموظف على العلاوة التشجيعية.. 9 حالات تعرض المنشآت الفندقية للغلق

نشرة المرأة والصحة| أسباب ارتفاع ضغط الدم... 10 عادات تحميك من أمراض القلب.. فوائد مشروب بذور الشمر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مخرج 2 طلعت حرب: سمير صبري ممثل عظيم ورفض تقاضي أجرا عن مشاركته

وفاة سمير صبري.. حكاية خداعه لعبد الحليم حافظ.. وظهوره بأغنية بحلم بيك

هل قتلها زوجها أم انتحرت؟.. القصة الكاملة لمصرع فنانة هندية شهيرة

بعد مهرجان كان .. توم كروز يحتفل بعرض فيلمه الجديد مع العائلة الملكية في لندن

فيديو

طفولة بائسة.. أسرار من حياة سمير صبري| فيديو

نشر صور الغشاشين.. وزير التعليم يتحدث عن تصوير الامتحانات في اللجان

منهم محترف مصري| أشهر 5 لاعبين رفضوا دعم المثليين.. فيديو جراف

وفاة سمير صبري.. حكاية خداعه لعبد الحليم حافظ.. وظهوره بأغنية بحلم بيك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رانيا أبوالدهب

مقارنة بشرية

مني أحمد

الزعيم

غادة جابر

مصر السلام

جاسم مرزوق بودي

تعميم النموذج اللبناني

احمد النومى

جاموسة في النيل

نهال علام

الحوار الوطني

عبدالمعطى أحمد

العمل نقمة أم نعمة؟

د.هادي التونسي

البحر وأنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ