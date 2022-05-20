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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

15 طبيبا بمستشفى بئر العبد لتوقيع الكشف الطبي علي المرضي مجانا

عناية بالمرضي داخل
عناية بالمرضي داخل المستشفيات

استقبل مستشفى بئر العبد النموذجي  بشمال سيناء ، اليوم الجمعة ، دفعة جديدة من أطباء 4 جامعات تضم 15 طبيبا فى كافة التخصصات ، لتوقيع الكشف الطبي علي المرضي مجانا،  تنفيذا لبروتوكول مستشفى بئر العبد مع جامعات القاهرة والزقازيق  والأزهر والمنصورة، لتوفير  طاقم من أساتذة كليات الطب بها لتقديم الخدمات الصحية  بالمستشفى ومقررا استمرار عملهم  لمدة أسبوع.

 

كافة التخصصات

وقال الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، إن وفدا من أساتذة كليات الطب من كافة التخصصات يصل لتقديم خدمات الكشف الطبى وإجراء العمليات مجانا وتضم التخصصات  : تخدير وجراحة عظام وجهاز هضمى وأشعة تخصصية وباطنة ومسالك بولية و جراحة قلب وصدر واوعية دموية ونساء وتوليد وجراحة عيون واطفال وتخدير.

وأضاف الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء،  أنه سبق التوقيع على بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة في شمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان.

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توقيع الكشف الطبي المواطنين بئر العبد

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