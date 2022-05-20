عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خطيب المسجد الحرام: أقبلوا إلى ربكم في دنياكم ولا تهتكوا أستاركم عنده

خطيب المسجد الحرام
خطيب المسجد الحرام

قال الشيخ الدكتور سعود بن إبراهيم الشريم ، إمام وخطيب المسجد الحرام، اعلموا أن الدنيا دار ممر، والآخرة دار مقر، فخذوا من ممركم لمقركم، ولا تهتكوا أستاركم عند من لا تخفى عليه أسراركم.

الشريم: أقبلوا إلى ربكم في دنياكم 

وأضاف «الشريم» خلال خطبة الجمعة اليوم من المسجد الحرام بمكة المكرمة، قائلاً: أقبلوا إلى ربكم في دنياكم قبل أن يخرج منها أرواحكم وأبدانكم، فإليها جئتم ولغيرها خلقتم، وفيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون، و اعلموا أيضا أن النفس إذا انهمكت في دنياها؛ صار لانهماكها رجع صدى في خلقها وتخلقها.

 وأوضح أن النفس إذا لم يتعهدها صاحبها في غمرات الدنيا ومهامه زخرفها، ساء طبعها فاعوج خلقها، وخرج من مسار الحسن إلى مسار القبح، والنفس بلا خلق حسن هباء منثور، وسوء عاقبة وثبور، إذ ما قيمة النفس بلا أخلاق ، وما معنى الحياة إذا لم تكن في دائرة الخلق الحسن، الذي هو للإنسان كالماء للسمك، فما الظن بالسمك إذا فارق الماء.

الأخلاق الحسنة عماد الأمم 

وأشار إلى أن الأخلاق الحسنة هي عماد الأمم إن سادت أخلاقهم سادوا، وإن بادت أخلاقهم بادوا ولو كانوا أحياء يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، لأن الأكل والمشي ليسا من اختصاص حياة بني آدم وحسب، بل يشركهم فيهما البهائم والأنعام.

وتابع:  وإنما أكرمهم الله بعقول يستزرعون بها حسن الخلق والسجايا الصالحة؛ لينشروا بها الرحمة والألفة، ويئدوا البغضاء والشحناء، فإن سوء الخلق يفسد على القريب قرابته حتى يصبح عدوا لدودا، فإخوة يوسف عليه السلام قال بعضهم لبعض « اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ » الآية 9 من سورة يوسف.

حسن الخلق يكرم البعيد

وأفاد بأن حسن الخلق يكرم البعيد إذا تحلى به حتى يصبح قريبا ودودا، فالذي اشترى يوسف عليه السلام قال لامرأته « أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا ۚ » الآية 21 من سورة يوسف فبالأخلاق الفاضلة تسود الأمم، وتستقر المجتمعات، وتسمو الأسر، وتنحسر العداوات، وتنشرح الصدور.

وأكد أنه يؤتى الناس من أخلاقهم، فلا قتل إلا بشحناء، ولا شحناء إلا بغضب، ولا غضب إلا بضيق العطن، وما ضاق عطن امرئ قد استوت السماحة على عرش فؤاده، وما يلقى الخلق الحسن إلا ذو حظ عظيم.

إمام و خطيب المسجد الحرام خطيب المسجد الحرام الشيخ سعود الشريم خطبة الجمعة من المسجد الحرام الاخلاق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استخراج موبايل من بطن شاب بمستشفى بنها الجامعي.. صور

بعد انتشاره وإصابات الأطفال.. كيفية الحماية من جدري القرود

البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة 2% للمرة الثانية على التوالي

حفل جماعي للرذيلة.. أم تقتل طفلتها بعد رؤيتها في أوضاع مخلة بالدقهلية

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 20-5-2022| شاهد

وفاة الفنان الجزائري أحمد بن عيسى خلال حضوره فعاليات مهرجان كان

تعرف على شهادات الادخار في 4 بنوك بعد رفع سعر الفائدة

فقد أمواله بسبب علاجه لعام ونصف.. معاناة سمير صبري مع المرض.. فيديو

ترشيحاتنا

حكم الصلاة منفردا في المنزل للمريض .. الإفتاء توضح

بعد مصطفى البنك .. ظهور مستريحة جديدة صاحبة كوافير ببني سويف

روسيا تعلن وقف إمدادات الغاز إلى فنلندا

تويتر يطلق سياسية جديدة لمحاربة المعلومات المضللة.. تفاصيل

نهايتها لغز محير.. قصة حياة ميمي شكيب من الارستقراطية إلى السجن والقهر

موتوا الولد.. أم تصرخ بعد وفاة رضيعها في مستشفى بالمنصورة | فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مخرج 2 طلعت حرب: سمير صبري ممثل عظيم ورفض تقاضي أجرا عن مشاركته

وفاة سمير صبري.. حكاية خداعه لعبد الحليم حافظ.. وظهوره بأغنية بحلم بيك

هل قتلها زوجها أم انتحرت؟.. القصة الكاملة لمصرع فنانة هندية شهيرة

بعد مهرجان كان .. توم كروز يحتفل بعرض فيلمه الجديد مع العائلة الملكية في لندن

فيديو

تغير لون جلده ولا يتحرك.. تدهور الحالة الصحية لـ عمر البشير “فيديوجراف”

طفولة بائسة.. أسرار من حياة سمير صبري| فيديو

نشر صور الغشاشين.. وزير التعليم يتحدث عن تصوير الامتحانات في اللجان

منهم محترف مصري| أشهر 5 لاعبين رفضوا دعم المثليين.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

الدين الإبراهيمي ودعوات التآخي

رانيا أبوالدهب

مقارنة بشرية

مني أحمد

الزعيم

غادة جابر

مصر السلام

جاسم مرزوق بودي

تعميم النموذج اللبناني

احمد النومى

جاموسة في النيل

نهال علام

الحوار الوطني

عبدالمعطى أحمد

العمل نقمة أم نعمة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ