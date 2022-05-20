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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

الإفريقي للتشييد والبناء: 22 شركة مصرية تنفذ مشروعات في دول القارة.. فيديو

المهندس حسن عبد العزيز
المهندس حسن عبد العزيز

قال المهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد والبناء، إننا لدينا 22 شركة مصرية تنفذ مشروعات في دول القارة السمراء.

وأضاف "عبدالعزيز"، خلال لقائه ببرنامج "تعمير"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"،: أن عدد شركات المقاولات في مصر حاليا يتخطى 35 ألفا، لافتا إلى أن الشركات المؤهلة للعمل في الدول الأفريقية والعربية تقارب الـ80 شركة".

وأشار المهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد والبناء، إلى أن هناك 50 شركة مصرية مؤهلة رسميا للعمل في الدول الأفريقية وإعمار الدول العربية.

وأوضح: "هناك شروط معينة يجب أن تتوافر في الشركات التي تعمل خارج مصر، لأن هذه الشركات تعتبر بمثابة سفير للدولة المصرية".

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