مجدي عبد الحليم: الإخوان تتلقى 1.5 مليون دولار شهريا من التنظيمات الإرهابية

قال اللواء مجدي عبد الحليم، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن جماعة الإخوان الإرهابية تتلقى دعم شهري من جماعات التنظيمات الإرهابية يقدر بـ 1.5 مليون دولار شهريا لدعم أسر المحتجزين في تهم تتعلق بالإرهاب، مشيرا إلى أن الإرهابي محمود حسين استولى على المبلغ بالكامل.

وأضاف مجدي عبد الحليم في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الإرهابي إبراهيم منير، نائب المرشد المقيم في لندن سرقة الأموال دون توزيعها على أسر المحتجزين.

وتابع مساعد وزير الداخلية الأسبق: "إبراهيم منير لا يوجد له أي تواجد أو ثقل في الجماعة، وقيادات جماعة الإخوان الإرهابية فقدوا السيطرة على الشباب بعد أن خرجوا من عباءتهم بعد اكتشافهم كم السرقات التي تحصل عليها القيادات مما أحدث حالة كبيرة من القلق بين التنظيم".

