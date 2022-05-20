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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السفير محمد البدري: مصر بوابة مهمة جدا لعلاقات الصين بإفريقيا والمنطقة العربية

سفير مصر في بكين
سفير مصر في بكين يلقي محاضرة كلية الدفاع الوطنية الصينية

قام السفير د. محمد البدري، سفير جمهورية مصر العربية في بكين بإلقاء محاضرة في كلية الدفاع الوطنية الصينية أمام لفيف من الضباط الصينيين، حيث سلط الضوء على تطور العلاقات الثنائية بين مصر والصين منذ نشأتها في 1956، مع الإشارة إلى أن مصر هي أول دولة عربية وإفريقية وشرق أوسطية تقيم علاقات دبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية

 

كما استعرض تطور العلاقات منذ تولي السيد رئيس الجمهورية في عام 2014، وحرص سيادته على تعزيز العلاقات إلى مستوى أرحب، حيث نجح الجانبان في الارتقاء بمستوى العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة في عام 2014.
 

وأشاد السفير المصري في بكين بمستوى الشراكة الاقتصادية بين البلدين، وتواجد العديد من الشركات الصينية العاملة في مصر، وعلى رأسها شركة "تيدا" في المنطقة الاقتصادية في قناة السويس، وشركة "سيسك" المسئولة عن بناء حي المال والأعمال في العاصمة الإدارية الجديدة، مع الإشارة إلى رغبة الجانب المصري في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية الصينية خلال الفترة المقبلة.
 

ومن جهة أخرى، استعرض السفير د. البدري  تطور العلاقات بين الصين والشرق الأوسط ودور مصر باعتبارها مركز الحضارة وحركة التاريخ والسياسة في منطقتها، وهو ما ساهم في تمهيد الطريق للتعاون الصيني مع المنطقة في شتى المجالات، كما أصبحت مصر بوابة هامة للعلاقات مع إفريقيا والمنطقة العربية بفضل موقعها الاستراتيجي وسياساتها الخارجية المتوازنة وتكاملها مع هذه المناطق.
 

كما أوضح أن دول الشرق الأوسط تتطلع إلى مزيد من التعاون مع الصين، ليس فقط لكونها دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن، وإنما في ضوء أنها أصبحت دولة فاعلة على المستوى الدولي، كما استعرض أهم ما تمثله منطقة الشرق الأوسط بالنسبة للصين.

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